Dit is een ideale goedkope eerste occasion

Je hebt eindelijk genoeg gespaard met je bijbaan: avonden vakkenvullen, stapels borden afwassen of pizza’s bezorgen hebben hun vruchten afgeworpen. Het resultaat? Een budget van 1.000 euro voor je allereerste auto. Voor dat bedrag hoef je geen luxe of perfecte lak te verwachten, maar wel een betrouwbare kleine stadsauto die goedkoop is in de maandelijkse lasten en een apk heeft. Verder kiezen we voor een handbak, want die zijn simpel, goedkoop en betrouwbaar. Wij hebben occasions, zoals de Kia Picanto, voor je gevonden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Eerste occasion voor maximaal 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar compacte auto’s voor beginnende bestuurders. Het budget is maximaal 1.000 euro. Vind je deze Kia Picanto-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van afgelopen dinsdag en komende zaterdag.

Kia Picanto (2002 – 2011)

De eerste generatie Kia Picanto moest vooral betaalbaar, praktisch en betrouwbaar zijn. De kleine auto kreeg een eenvoudige 1,1-liter benzinemotor mee die zijn werk doet, zolang je maar vaak schakelt. Op de snelweg merk je dat hij geen krachtpatser is: voor 120 km/h moet de motor ruim 3800 toeren draaien.

Dat maakt hem niet de zuinigste occasion in zijn klasse; in de praktijk kom je met stevig doorrijden uit op een krappe 1 op 15. Toch valt het motorgeluid mee, al wordt het vaak overstemd door bandenlawaai en windgeruis langs de spiegels. Er staan op dit moment voor maximaal 1.000 euro, op gaspedaal.nl, acht stuks te koop.

Aandachtspunten van deze occasion

In de praktijk rijdt de Kia Picanto licht en wendbaar, maar bij harde wind moet je wel goed opletten. Door zijn lage gewicht is de occasion gevoelig voor zijwind. Het weggedrag is minder strak dan dat van sommige concurrenten. De elektrische stuurbekrachtiging neemt bovendien wat gevoel weg, en door de relatief hoge koets helt de auto in bochten meer dan je zou willen.

Het interieur is netjes en degelijk, maar niet perfect. De stoelen zijn aan de korte kant en bieden weinig steun, waardoor langere ritten vermoeiend kunnen worden. Ook de brede A-stijl beperkt soms het zicht, al maken de grote buitenspiegels dat weer een beetje goed. Roest is minder een probleem dan bij veel leeftijdgenoten, wat hem aantrekkelijk maakt als budgetauto.

