Hyperzuinige Toyota Prius is nu betaalbare occasion

Het uiterlijke van de Toyota Prius is controversieel, maar door zijn efficiëntie wist hij toch veel klanten aan zich te binden. Ook als occasion is het een aantrekkelijke optie.

Deze vierde generatie was nieuw te koop tussen 2016 en 2022 en kreeg een 1,8-liter viercilinder die samenwerkt met twee elektromotoren. De benzinekrachtbron levert maximaal 98 pk en 142 Nm aan koppel, de elektromotor 72 pk 163 Nm aan koppel. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 122 pk.

Occasion met milieu en tech in gedachten

De Toyota Prius is ook vandaag de dag nog een erg zuinige occasion. In praktijk verbruikt de hybride ongeveer 2,3 liter op 100 kilometer.

Met een volle accu, die dus niet middels een stekker op te laden is, kom je slechts 2 tot 3 kilometer ver. Hoewel dit niet veel is, zorgt deze toepassing in de praktijk voor een erg laag verbruik. Wil je volledig elektrische kunnen rijden, ga dan voor de plug-in. Die kan tot 50 kilometer rijden zonder de brandstofmotor te gebruiken, mits de snelheid onder dan 135 km/h blijft.

De standaarduitrusting op een Toyota Prius-occasion is uitgebreid. Je kunt namelijk Toyota Safety Sense (botspreventie, rijbaanassistent, adaptieve cruise control), energiezuinige automatische airconditioning en verschillende hulpsystemen om zuiniger te rijden verwachten.

Daarnaast vind je soms opties als een automatische inparkeerfunctie, Smart Entry, navigatie, een inductietelefoonlader, bluetooth, DAB+, JBL-audio, een 360-graden camerasysteem en een head-up display terug.

Aandachtspunten van een Toyota Prius

Als je voor een Prius als occasion gaat zijn er wel wat punten om op te letten. Zo hebben de vroegere bouwjaren van de Prius Hybrid soms de neiging om koelvloeistof te verliezen, als gevolg van haarscheurtjes in de warmtewisselaar. Meestal is dit gelukkig onder garantie opgelost.

Ook is het slim om de koelvloeistof en de olie van de transaxle periodiek te (laten) verversen. Door het regeneratief remmen en beperkte gebruik van remzuigers en remschijven, kunnen deze niet goed meer werken. Wil je alles weten over de betrouwbaarheid de occasion? Bekijk dan hier de koopwijzer van de Toyota Prius.

Deze specifieke occasion

De blauwe Toyota Prius op de foto’s in dit artikel kwamen we tegen via Gaspedaal.nl, bij een bedrijf in Nederweert. Dit is een Hybrid (zonder stekker) uit 2016, met 148.000 kilometers op de klok staan.

De prijs van 14.950 euro is betaalbaar, als je bedenkt dat de cataloguswaarde 34.300 euro was. Het is een ‘First Edition’, met opties als de camera en navigatie.