Deze occasion wil je: hyperexclusieve bolide die maar één iemand blij gaat maken

Sommige auto’s behoeven eigenlijk geen introductie en de McLaren P1 is daar eentje van. Dit is niet alleen een supercar, vanwege zijn snelheid, maar ook vanwege zijn exclusiviteit en superhoge prijs als occasion.

Deze bolide moest je zo dicht mogelijk bij een Formule 1-ervaring voor de openbare weg brengen en dat is goed gelukt. Tussen 2013 en 2015 werd de sportauto gebouwd in een oplage van slechts 375 exemplaren. De occasion is een technologisch meesterwerk en spiritueel opvolger van de legendarische McLaren F1.

McLaren P1 als rijdend technologielaboratorium

De McLaren P1 is opgebouwd rond een koolstofvezelmonocoque. Het resultaat is een extreem stijve en lichte basis, waarin alles draait om aerodynamica en gewichtsbesparing. Actieve aerodynamica speelt een hoofdrol bij deze auto, met een grote achtervleugel die zich aanpast aan snelheid en rijmodus. Het design volgt de functie. Elk kanaal, elke opening en elke lijn heeft een aerodynamisch doel. Luxe of opsmuk is ondergeschikt. Zelfs de ruiten zijn dunner dan normaal glas en in het interieur van de occasion overheersen koolstof, Alcantara en zichtbare techniek.

Laten we niet de kracht van de occasion vergeten. Centraal staat een 3,8-liter V8, met twee turbo’s, die 737 pk produceert. Deze is aan een elektromotor en accupakket (4,7 kWh) gekoppeld, die samen 916 pk en 900 Nm leveren. Het hybridesysteem van de McLaren P1 is overduidelijk niet ontwikkeld om zuiniger mee te rijden, maar om prestaties te versterken. De elektromotor vult turbogaten van het motorblok aan en levert direct koppel bij het accelereren.

De prestatiecijfers van de McLaren P1 zijn simpelweg duizelingwekkend. Sprinten naar 100 km/h duurt 2,8 seconden, 200 km/h volgt in ongeveer zeven seconden. Belangrijker is hoe gecontroleerd en beheersbaar dat geweld wordt aangeboden. In de meest agressieve rijmodus verandert de P1 zichtbaar: hij zakt door zijn knieën, de vleugel komt omhoog en de demping verhardt. De occasion heeft overigens een topsnelheid van 350 km/h.

Aandachtspunten van een gebruikte McLaren P1

Het probleem bij de McLaren P1 is dat het zo’n exclusieve occasion is. Daarom valt er niet eenduidig wat te zeggen over bekende problemen bij gebruikte modellen. Wat we je wel altijd kunnen aanraden, is het controleren van de onderhoudsgeschiedenis. Bij een auto die zoveel kost als de P1 hoort deze perfect te zijn. Met deze specifieke P1 kun je eigenlijk nooit de fout mee ingaan.

Wat kost deze auto als occasion eigenlijk?

Er staat momenteel maar een McLaren P1 te koop op Gaspedaal.nl en deze dingt mee naar de titel van duurste occasion in Nederland. Voor de bolide wordt namelijk een bedrag van 1.499.950 euro gevraagd. Daarvoor krijg je wel een van de bruutste sportauto’s die ooit gemaakt zijn, met maar 7.350 kilometer op de teller. De 916 pk-sterke hybride uit 2013 is verder metallic grijs van kleur en staat te koop in het Utrechtse Woerden. Het betreft chassisnummer 93 van de 375.