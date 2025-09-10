Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hoogpotige, ontspannen occasion kost maximaal 10.000 euro

Met meer levenservaring komt vaak ook het besef dat een auto met een hoge instap erg fijn is. Daarnaast wil je dat je occasion over een automaat beschikt, want dat rijdt relaxter in de file. Wij hebben drie kandidaten voor je gevonden, allemaal onder de 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kom je al snel uit bij een grotere en luxere auto. Denk aan een ruime crossover-SUV voor het hele gezin of voor wie graag hoog zit. Een goed voorbeeld is de Volvo XC60: veilig, comfortabel en betrouwbaar. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we nog meet een alternatief voor je.

Volvo XC60 (2008 – 2017)

De XC60 is Volvo’s vertegenwoordiger in het hoogpotige middensegment en staat ook als occasion bekend als een bestseller. Hij rijdt minder sportief, want hij is ingesteld op stabiel en ontspannen weggedrag, ideaal voor lange snelwegritten.

Binnenin is het ingetogen en functioneel ingericht, met fijne stoelen die ook na uren nog comfortabel zitten. Dankzij de hoge instap en prettige zitpositie is hij geliefd bij zowel gezinnen als forenzen. De kofferbak slikt 495 liter, genoeg voor een kinderwagen of vakantiespullen.

Het motorenaanbod is breed: van benzine-viercilinders tot de bekende vijfcilinder diesels en zescilinder-modellen, die geliefd zijn om hun soepele loop en trekkracht.

Voor 10.000 euro is het aanbod zeer beperkt en vind je alleen diesels met wat hogere kilometerstanden. Een voorbeeld: een zwarte Volvo XC60 D5 uit 2010 met 223.030 km bij een autobedrijf in Rogat voor € 9.995.

Let hierop bij deze occasion

Bij vroege bouwjaren van de Volvo XC60 is het verstandig om te controleren of het RTI-infotainmentsysteem nog goed functioneert. Een lauwe airco wijst vaak op een lekkende condensor. Bij de 2.0T is inlaatvervuiling een bekend probleem, terwijl de vijfcilinder diesels onderhoud vragen aan distributieriem en multiriem. De vroege 2.4D gebruikt soms koelvloeistof en heeft wervelklepproblemen.

De VEA D4-motor kreeg verbeterde hard- en software om lekkende EGR-koeling tegen te gaan; controleer of dit is uitgevoerd. Ook defecte druksensoren en een niet-werkend start-stopsysteem komen voor, meestal door een lege hoofd- of hulpaccu.

Als laatste staat er voor sommige benzinemodellen van de Volvo XC60 een terugroepactie uit: “De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding.”