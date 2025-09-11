Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hoogpotige occasion is sportief en kost maximaal 10.000 euro

Met meer levenservaring komt vaak ook het besef dat een auto met een hoge instap erg fijn is. Daarnaast wil je dat je occasion over een automaat beschikt, want dat rijdt relaxter in de file. Wij hebben drie kandidaten voor je gevonden, allemaal onder de 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kom je al snel uit bij een grotere en luxere auto. Denk aan een ruime crossover-SUV voor het hele gezin of voor wie graag hoog zit. Een goed voorbeeld is de BMW X3: stoer, sportief en praktisch. Toch liever iets anders? We hebben eerder al over twee alternatieven voor je geschreven.

BMW X3 2010 – 2017

De tweede generatie van de BMW X3 groeide flink ten opzichte van zijn voorganger. Dat merk je direct aan de binnenruimte van de occasion: achterin zit je ruimer en de bagageruimte van 550 liter is praktisch in gebruik. Het ontwerp oogt zakelijk maar dynamisch, precies zoals je van BMW verwacht. Het interieur is degelijk opgebouwd, met een iets sportievere sfeer dan bij concurrenten als Audi en Mercedes.

De motoren variëren van de soepele viercilinder diesels (18d en 20d) tot de krachtige zes-in-lijn benzine- en dieselvarianten (28i, 30d en 35d). Vooral de diesels zijn populair vanwege hun trekkracht en relatief gunstig verbruik. Alle uitvoeringen zijn leverbaar met BMW’s xDrive-vierwielaandrijving, wat extra vertrouwen geeft in slecht weer of op glad wegdek.

Voor 10.000 euro is het aanbod zeer karig te noemen en vinden we vooral occasions met iets hogere kilometerstanden. Een mooi voorbeeld: Bij een autobedrijf in Soest staat een rode BMW X3 XDrive35d automaat (2013, 217.444 km) te koop voor € 9.950.

Let hierop bij deze occasion

De automaten van BMW zijn over het algemeen betrouwbaar, maar let goed op schakelgedrag bij koude motor: schokken of slippende overgangen voorspellen kosten. Bij de viercilinder diesels komt kettingproblemen voor, meestal herkenbaar aan een ratelend geluid bij stationair draaien.

Ook de EGR-klep en turbo zijn bekende aandachtspunten bij hogere kilometerstanden. Verder wil het infotainmentscherm soms storingen geven en verdient het onderstel wat extra controle, zeker bij occasions die vaak een caravan hebben getrokken.

Er staat ook een terugroepactie voor sommige BMW X3-occasions open: “Er is mogelijk naderhand een ander stuurwiel gemonteerd met een airbag waarvan het gas in de gasgenerator kan verouderen. Dit kan leiden tot een explosie van deze gasgenerator zelf, als de airbag bij een ongeval wordt geactiveerd, waarbij metalen deeltjes ernstige of zelfs fatale verwondingen veroorzaken.”