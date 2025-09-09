Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse SUV-occasion is ideaal voor maximaal 10.000 euro

Met meer levenservaring komt vaak ook het besef dat een auto met een hoge instap erg fijn is. Daarnaast wil je dat je occasion over een automaat beschikt, want dat rijdt relaxter in de file. Wij hebben drie kandidaten voor je gevonden, allemaal onder de 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kom je al snel uit bij een grotere en luxere auto. Denk aan een ruime crossover-SUV voor het hele gezin of voor wie graag hoog zit. Een goed voorbeeld is de Audi Q5: stoer, comfortabel en nog steeds modern ogend. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we met nog twee alternatieven voor je.

Audi Q5 (2008 – 2017)

De Q5 is Audi’s eerste middenklasse-SUV en staat bekend om zijn degelijke bouw en fijne rijeigenschappen. Dankzij de hoge zit en vierwielaandrijving voelt hij vertrouwenwekkend aan, zowel op de snelweg als op binnenwegen. Het interieur is typisch Audi: strak, luxe afgewerkt en met fijne stoelen. Met 540 liter bagageruimte neem je zonder moeite koffers, boodschappen of sportspullen mee.

De motoren variëren van de 2.0 TFSI-benzine tot de populaire 2.0 TDI-diesel. Daarnaast zijn er ook de atmosferische 3.2 FSI en de geblazen 3.0 TFSI. De diesels zijn zuinig op lange stukken, de benzine-occasions rijden wat verfijnder.

Voor 10.000 euro is er een bescheiden aanbod te vinden, maar vooral de oudere bouwjaren met iets hogere kilometerstanden. Een voorbeeld: Bij een autobedrijf in Rhenen staat een witte Audi Q5 2.0 TFSI quattro Pro Line automaat (2013, 164.652 km) te koop voor 9.950 euro.

Let hierop bij de Audi Q5-occasion

Van alle transmissies is de DSG-versie het minst degelijk. Reparaties lopen flink op, dus luister tijdens een proefrit van een occasion goed of de bak niet hapert, haakt of kraakt. Bij de 2.0 TFSI komt zowel kettingslijtage als overmatig olieverbruik voor, wat buiten de garantieperiode van de Audi Q5 mogelijk tot een dure motorrevisie leidt.

Ook de Audi Q5 2.0 TDI is niet zonder risico: naast vervuiling van de EGR levert de balansasaandrijving soms motorschade op. Verder is het verstandig om te letten op het panoramadak van je occasion, dat wil kraken of lekken, en op de elektrische achterklep die niet altijd soepel opent of sluit.

