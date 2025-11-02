Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hete hatchback uit de jaren 80 is een heel zeldzame occasion

Vroeger zag je ze op elke straathoek, maar nu zijn het zeldzame occasions. Een normale Kadett is al lastig te vinden, maar de Opel Kadett GTE die te koop staat is nu bijna zo voorkomend als de gemiddelde eenhoorn.

Opel zag het succes van de eerste VW Golf GTI en wilde dit ook voor zichzelf. Ze hadden al de Kadett D in productie vanaf 1979 en die kreeg in 1983 een hete versie: de Opel Kadett GTE. Hiervan zijn er 36.000 geproduceerd, totdat in 1984 de productie stopte.

Sportieve oldtimer-occasion

Met kunststofdelen onder de voorbumper en verbrede wielkasten wist de Opel Kadett GTE zich duidelijk te onderscheiden van de gewone Kadetts. De zwarte omlijsting van de achterruit, de GTE-stickers, aerodynamisch gevormde buitenspiegels en de fraaie lichtmetalen 14-inch wielen bevestigen dat deze occasion geen standaarduitvoering is.

(Afbeelding: AutoTrack / E&S Automotive) (Afbeelding: Opel)

Onder de motorkap van de Opel Kadett GTE huist een atmosferische 1,8-liter viercilinder, goed voor 115 pk en ongeveer 150 Nm. Met stevig doortrappen bereikt deze occasion 100 km/u in 9,5 seconden en haalt hij een topsnelheid van 187 km/u.

Aandachtspunten Opel Kadett GTE

Zoals bij veel sportieve klassiekers geldt: onderhoud is essentieel, dus controleer de onderhoudsboekjes bij een testrit. Probeer ook te regelen dat je de occasion koud kunt starten, want dan kun je naar kloppende geluiden luisteren. De Opel Kadett GTE maakt namelijk deel uit van een generatie Kadetts waarbij de nokkenas weleens schade opliep. Op deze manier kun je dat horen. Verder is deze auto ook gevoelig voor roest, dus geef extra aandacht aan de wielkasten, dorpels, achterpaneel en bodemplaat.

Opel Kadett GTE als occasion

De Opel Kadett GTE is maar één jaar gemaakt en daardoor een zeldzame occasion. Op gaspedaal.nl staat er nu één exemplaar te koop, voor 10.950 euro, in het Limburgse Meerlo. De auto heeft 69.640 kilometers op de teller en beschikt helaas wel nog over Franse papieren. Als je geïnteresseerd bent, zul je hem dus eerst moeten overzetten naar Nederlandse kentekenplaten.

