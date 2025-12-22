Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is een heerlijke sportauto zonder poespas, maar voor zo’n occasion moet je wel aardig wat betalen

De Nissan 370Z is een pure sportcoupé met klassieke ingrediënten en serieuze prestaties. Als occasion is hij iets moeilijker te vinden dan zijn voorganger, de 350Z, maar daar krijg je wel heel veel auto voor terug.

In 2008 kwam de Nissan 370Z op de markt en wist zich direct van de 350Z te onderscheiden door zijn agressievere lijnen en meer verfijning. Als basismodel is deze occasion meer dan voldoende om lol mee te trappen. Maar uiteraard is er ook een Nismo-versie, die af-fabriek al is aangepakt voor meer sportiviteit. Deze heeft niet alleen meer kracht, maar ook een aangepast onderstel en een flink spoilerpakket.

De Nissan 370Z

Onder de motorkap van de Nissan 370Z vind je een atmosferische 3,7-liter V6, die 328 pk en 366 Nm produceert. Kun je een Nismo-occasion vinden? Dan krijg je 344 pk tot je beschikking. Het motorblok heeft een direct karakter en klimt graag hoog in de toeren. De kracht gaat naar de achterwielen en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een zeventrapsautomaat.

Het chassis van de Nissan 370Z is compact en stijf, met een korte wielbasis en brede spoorbreedte. Dat zorgt voor veel grip en een scherp instuurgedrag. De besturing voelt stevig en communicatief, terwijl het onderstel van de occasion weinig compromissen sluit. Comfort staat duidelijk niet bovenaan het lijstje, maar de rijbeleving des te meer.

Het interieur van de occasion is functioneel en duidelijk op de bestuurder gericht. De zitpositie is laag, de klokken staan hoog op het dashboard en alles ademt sportiviteit. Luxe materialen of verfijning – zoals bij Duitse concurrenten – ontbreken, maar dat past bij het eerlijke karakter van de Nissan 370Z.

Dit kost een Nissan 370Z als occasion

Echt goedkoop worden deze auto’s niet, maar voor 22.450 tot 54.950 euro staat er al een Nissan 370Z op je oprit. Op Gaspedaal.nl vind je momenteel tien occasions, waarvan er zes cabrio’s en vier coupés zijn. Nismo-modellen zijn op dit moment helemaal niet te vinden.

Aandachtspunten

Let bij de cabriomodellen op dat het dakmechaniek goed werkt, want anders moet het hele mechaniek misschien vervangen worden. Controleer ook tijdens een testrit hoe de occasion schakelt; als dit niet soepel gebeurt, kun je hem misschien beter laten staan, want nieuwe onderdelen zijn stevig geprijsd. Meer aandachtspunten van de Nissan 370Z kun je in onze koopwijzer vinden.