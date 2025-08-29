Deel dit: Share App Mail Tweet

Heerlijke retro-Maserati is bereikbare occasion

Als occasion vind je in de Maserati Ghibli niet alleen hout en alcantara, maar ook vier zitplaatsen en bijna 300 pk. De auto heeft een prachtig, wigvormig design uit de jaren negentig en is ook nu nog snel te noemen.

De Maserati Ghibli kwam voor het eerst in de jaren zestig uit en was toen nog een grote GT met V8. In de jaren negentig onderging de Ghibli een grote transformatie en verscheen hij opnieuw op de markt, ditmaal als vierdeurs sportsedan. Het bedrijf achter de Ghibli heeft het financieel niet altijd even makkelijk gehad.

Techniek van de Maserati Ghibli

De tweede generatie Maserati Ghibli kwam met twee verschillende motoropties. Beide versies bestaan uit een V6, die drukvulling van een biturbo krijgt. Vooral bedoeld voor de thuismarkt was de 2,0-liter, goed voor 306 of 330 pk. De 2.8 vond zijn weg naar het buitenland en produceerde 284 pk.

De Maserati Ghibli stuurt altijd zijn kracht naar de achterwielen. Occasions uit de vroegste modeljaren kwamen standaard met een handgeschakelde vijfbak en in latere jaren standaard met een zesbak. Er was tevens een viertraps automaat, maar deze was niet heel populair.

Aandachtspunten van een Maserati Ghibli-occasion

In 1996 kreeg de occasion de sterkere achteras van de Ferrari 456. Bij de vroegste bouwjaren wilde het differentieel nog weleens sneuvelen, omdat de motorblokken daarvoor te krachtig waren. Controleer daarom bij een Maserati Ghibli de staat hiervan.

Er zijn een paar punten aan deze occasion, die misschien vervelend voor sommige kopers kunnen zijn, maar juist fijn voor anderen. Zo staat het stuur in een onhandige positie, zodat je verder naar achteren moet leunen om hem goed vast te pakken.

De Maserati Ghibli is verder een oudere sportauto, dus let op de gebruikelijke slijtage en of de auto met liefde is onderhouden. Dat laatste is meestal de beste indicatie voor de staat van de bolide. Een gebruikte Maserati is qua onderhoud eigenlijk altijd een financieel avontuur.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze donkerrode Maserati Ghibli, uit bouwjaar 1996, in het Gelderse Teuge. De occasion is helaas geen GT zoals in de video, want er staat online maar één Ghibli van deze generatie te koop. Dit model heeft de 2,8 liter V6, met de automatische transmissie.

De prijs is 26.445 euro en de kilometerstand 147.579. De catalogusprijs is niet bekend, maar vergelijkbare modellen verkochten voor rond de 76.000 euro.

