Heerlijke en betrouwbare hot hatch is als occasion nu betaalbaar

Je wil een sportieve occasion, maar hij moet ook dagelijks bruikbaar zijn. Dan kom je al snel bij een hot hatch uit. Deze Ford Fiesta ST blijkt ook nog een betrouwbaar te zijn.

De zoektocht naar een hete hatchback is erg leuk. Voor acceptabele bedragen kun je al goed rijdende auto’s vinden die een glimlach op je gezicht toveren.

Ford Fiesta ST of Renault Clio RS Trophy

In bovenstaande Occasion Battle vergeleken we bij Autovisie eerder al de Ford Fiesta ST met een Renault Clio RS Trophy. Beide tweedehands bommetjes zijn erg leuk om te rijden, maar de ST heeft een groot voordeel met zijn snaarstrakke handgeschakelde versnellingsbak.

Daarbij is het onderstel stevig, stuurt hij erg direct en kun je de achterkant met gaslos eenvoudig uit laten breken. Combineer dit met stevige Recaro-stoelen en een potente 1,6-liter motor met een continuvermogen van 182 pk en je hebt een heerlijke hete hatchback.

Ford Fiesta ST betrouwbaar?

Iedere auto kent aandachtspunten, zo ook de Ford Fiesta ST. Net als bij ander sportieve auto’s slijten zaken als banden doorgaans harder – afhankelijk van rijstijl. Ook is het belangrijk om bij aankoop van een occasion goed op schadeverleden te letten.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) Recaro-stoelen in Ford Fiesta ST. (Afbeelding: Noël van Bilsen) Recaro-stoelen in Ford Fiesta ST. (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Daarnaast is het dubbelmassavliegwiel een zwak punt. Dit is voelbaar aan een trillend koppelingspedaal en schokkend optrekken van de auto. Een ander zwak punt zijn de optionele verlichte instaplijsten. Vervangen kost zo’n 300 euro per stuk. De cilinderkop van ST’s van vóór 20 december 2014 kan barsten door een koelprobleem. Toch staat de Fiesta ST bekend als een betrouwbare occasion.

De gevonden occasion

Autovisie vindt een Ford Fiesta ST uit 2015 met net geen 123.000 kilometer op de teller voor 12.495 euro. Of ga je toch liever voor een Toyota Yaris GRMN of Mini John JCW?