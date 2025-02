Deel dit: Share App Mail Tweet

Hebben! Dit is de enige Nissan 350Z GT4-occasion van Nederland

Een tweezits coupé, achterwielaandrijving en een ruim bemeten V6 met handbak… Wat wil je nog meer? Dit alles vind je in deze knalgele Nissan 350Z GT4-occasion.

Een 350Z GT4? Jazeker, maar verwacht niet dezelfde circuituitrusting mee die je krijgt als je een Cayman in GT4-specificaties bestelt.

Gran Turismo 4 voor PlayStation

De GT4 is een speciale uitvoering van een speciale uitvoering. De occasion stamt uit 2005. Destijds vierde Nissan het 35-jarige bestaan van zijn sportieve Z-label met de 350Z 35th Anniversary Edition. Nissan plukte hiervan 176 stuks van de band, om die vervolgens om te dopen tot GT4-uitvoering.

GT4 staat in dit geval voor Gran Turismo 4, het PlayStation-spel dat toen verscheen. Kopers van een Nissan 350Z GT4 kregen destijds een PlayStation 2 en het videospel cadeau bij aankoop van een GT4-uitvoering. Deze GT4 wijkt af van standaard 350Z’s. Zo is deze occasion gespoten in het exclusieve Ultra Yellow. De GT4 kwam ook in een minder opvallend tintje genaamd Kuro Black.

Meer toeren

Net als de gewone 35th Anniversary Edition-modellen, tref je ook bij de GT4 niet de standaard VQ35DE-motor die tot op dat moment in de 350Z geleverd werd, maar de VQ35DE RevUp. Zoals die toevoeging al verraadt, kon deze V6 (met nog steeds 3,5 liter slagvolume) meer toeren draaien. De begrenzer grijpt pas in bij 7.000 in plaats van 6.500 toeren per minuut.

Verder kreeg deze zescilinder onder meer variabele kleptiming, een anders gevormde inlaat en een andere ECU. Dankzij dit alles steeg het maximumvermogen tot 300 pk. Dat was 20 pk meer dan voorheen.

Klinkt leuk, maar dit lijkt zo’n beetje de minst geliefde motor onder 350Z-liefhebbers. Met name de RevUp lijkt soms geplaagd te worden door een hoog olieverbruik. “Hij verbruikt weleens wat olie, maar enkel als je hem hoog in de toeren beukt”, schrijft de eigenaar in de advertentietekst. Desondanks zegt hij dat de motor, waarvan kortgeleden nog de kleppendekselpakkingen zijn vervangen, in een goede staat verkeert.

350Z’s vanaf 2007 zijn het meest gewild. Nissan rustte de sportcoupé sindsdien namelijk uit met de geliefde VQ35HR-motor die tot wel 7.500 toeren per minuut draaide. Deze motor leverde het meeste vermogen en de minste problemen. Helaas zijn de HR’s schaars en daarmee vrij prijzig.

Prijs van de Nissan 350Z GT4-occasion

Deze occasion, die inmiddels al bijna 230.000 kilometer op de klok heeft, staat te koop voor zo’n 18.000 euro. Een flinke smak geld, maar dan heb je wel een speciale 350Z. Op dit moment staan geen andere GT4-uitvoeringen te koop in Nederland. Helemaal origineel is deze kleurige tweezitter overigens niet. Zo is de auto een tandje lager gezet en voorzien van spoorverbreders. Niets wat je als purist niet terug kunt draaien.

De auto is origineel Nederlands, maar een snelle kentekencheck zegt wat anders. Dat komt volgens de eigenaar omdat de 350Z-occasion de eerste vijf jaar door een diplomaat werd gereden. Kekke diplomatenbak, zo’n 350Z GT4.