Stijlvolle Italiaanse occasion is nu erg goedkoop

Als occasion is de Fiat Bravo niet alleen een stijlvol alternatief in het C-segment, maar ook best betrouwbaar. Dat laatste geldt vooral als je een goed onderhouden exemplaar vindt.

De tweede generatie Fiat Bravo heeft een smakelijk design en is scherp geprijsd. Toch verkocht hij in Nederland relatief weinig en wordt hij als occasion vaak over het hoofd gezien. Zonde, want de auto biedt veel waar voor zijn geld.

Techniek van de Fiat Bravo

De benzinemodellen hebben allemaal een 1,4-liter viercilinder. Daarbij levert de atmosferische variant 90 pk en de geblazen versie produceert 120, 140 of 150 pk. Diesel-occasions hebben drie verschillende geblazen viercilinders. De 1,6 liter levert 90 tot 120 pk en de 1,9 liter produceert 115 tot 150 pk. De 2,0 liter is de grootste telg bij de Fiat Bravo en produceert 165 pk.

Afhankelijk van de motorisering heeft de Fiat Bravo een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. Daarnaast was er optioneel een gerobotiseerde zesversnellingsbak leverbaar, in combinatie met de geblazen benzinemotor of de 1,6-liter diesel. Deze occasion is altijd een voorwielaandrijver.

Aandachtspunten van een Fiat Bravo-occasion

Let bij de handgeschakelde transmissie op schurende of slepende geluiden, die kunnen wijzen op versleten versnellingsbaklagers. Bij een testrit met de robot-zesbak moet je ook op het schakelen letten. Slecht schakelen ligt namelijk aan de afstelling, de bedieningseenheid of slijtage aan de koppelingsplaten. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Fiat Bravo.

Check bij benzine-occasions of al het onderhoud regelmatig is uitgevoerd. Daarbij is speciale aandacht vereist voor het cilindervormige MultiAir-oliefiltertje, achter de distributieriemkap. Deze moet periodiek vernieuwd worden en zorgt mogelijk voor een vervuilde of defecte MultiAir-module. Dat geeft op zijn beurt weer inhouden tijdens het rijden of op drie cilinders lopen. Een nieuwe module kost bij de Fiat Bravo ruim 750 euro exclusief pakkingen, montagemateriaal en arbeid.

Let er verder goed op welke motorolie je gebruikt. Olie met de verkeerde viscositeit zorgt er mogelijk voor dat de bovengenoemde MultiAir-module verstopt raakt. Hierbij geven we als tip om Selenia-olie te gebruiken, dit is de beste olie voor deze Fiat-motoren. De olie voorkomt verder overmatige slijtage en met name verstopping van de MultiAir-module.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze blauwe Fiat Bravo, uit bouwjaar 2009, in het Gelderse Doetinchem. De occasion beschikt over 150 pk en is een ‘Sport’-uitvoering. De vraagprijs is 3.850 euro, terwijl de catalogusprijs 27.095 euro was. Houd er wel rekening mee dat je voor die lage prijs een exemplaar met gebruikssporen krijgt. De tellerstand staat op 188.019 kilometer.