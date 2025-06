Deel dit: Share App Mail Tweet

Hatchback met stijl is betaalbare occasion

Als je een scherpe uitstraling van je hatchback-occasion minstens even belangrijk vindt als de techniek, is de Nissan Micra een aardige optie.

Met de vijfde generatie is de Nissan Micra niet langer een bolle bedoeling, maar een stoer-uitziende stuurder. De samenwerking met Renault komt bovendien duidelijker terug in deze occasion, die op het platform van de Clio is gebouwd.

Techniek van de Nissan Micra

Het benzine-gamma van de Nissan Micra bestaat uit een atmosferische 1,0-liter driecilinder met 73 pk, een geblazen 0,9-liter driecilinder met 90 pk, en een geblazen 1,0-liter driecilinder met 92 pk. Deze laatste variant is in het buitenland ook te vinden met 100 of 117 pk. Dieselen kun je ook, maar de occasion-keuze blijft beperkt tot éen motoroptie: een 1,5-liter viercilinder met 90 pk.

De Nissan Micra is altijd een voorwielaandrijver. In combinatie met alle benzine-motorblokken heeft de occasion mogelijk een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarnaast hebben de diesel-versie en de 1,0-liter (met 117 pk) een handgeschakelde zesversnellingsbak. Tegen meerprijs is er ook een CVT-automaat geleverd bij de 1,0-liter motor met 92 en 100 pk.

Aandachtspunten van een Nissan Micra-occasion

Controleer tijdens een proefrit met een geblazen benzine-variant, die een handgeschakelde transmissie heeft, of de koppeling soepel aangrijpt en niet slipt. Bij diezelfde proefrit kun je direct controleren of de airco van de occasion goed koelt. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Nissan Micra.

Dan nog een paar minder goed zichtbare zaken bij de Nissan Micra-occasions, die voor vervelende verrassingen kunnen zorgen. Zo is de turbobenzinemotor niet helemaal wereldvreemd voor kettingslijtage. Daarnaast is de in Nederland zeldzame diesel-occasion gevoelig voor de leeftijd van de distributieriem en mogelijke inwendige vervuiling.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Nissan Micra, uit bouwjaar 2017, in het Noord-Hollandse Purmerend. De occasion beschikt over het 0,9-liter turbo-motorblok en een handgeschakelde versnellingsbak. Daarnaast zijn er nog wat leuke opties te vinden, zoals een achteruitrijcamera. De auto heeft 155.120 kilometer op de teller staan en kost 7.750 euro. De catalogusprijs bedroeg 19.641 euro.