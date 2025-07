Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hatchback is een betrouwbare en betaalbare occasion

De Honda Civic is een redelijk betrouwbare hatchback en is als occasion geen dief van je portemonnee. Dat komt gedeeltelijk door het flinke aanbod op markt en anderzijds doordat het model soms ondergewaardeerd blijft.

De Honda Civic is al sinds 1972 op de markt en kent daardoor ondertussen alweer elf generaties. Met de achtste generatie, die het merk in 2005 uitbracht, kreeg de occasion een futuristisch uiterlijk.

Techniek van de Honda Civic

Het motorengamma van de Honda Civic is redelijk beperkt en bestaat uit viercilinders. Zo heb je twee verschillende versies van de 1,4-liter, waarvan de DSi-variant 83 pk produceert en de i-VTEC 100 pk aflevert. Daarnaast is er voor het dagelijks gebruik ook nog een 1,8-liter, die 140 pk produceert. In 2007 verschijnt de driedeurs Type-S (met 140 pk) en topmodel Type-R. Die laatste beschikt over 201 pk, geleverd door zijn 2,0-liter motorblok. Wat betreft dieselopties ben je aangewezen op een 2,2-liter motorblok, wat zijn occasion-eigenaar 140 pk levert.

Standaard is deze generatie Honda Civic geleverd met een handgeschakelde zesbak. Daarnaast zijn er ook benzineversies die zijn verkocht met een semiautomatische versnellingsbak. Het is altijd een voorwielaandrijver

Aandachtspunten van een Honda Civic-occasion

Deze occasion heeft een betrouwbare reputatie, maar niet een vlekkeloze. Check daarom bij een testrit in een diesel-model of de koppeling gelijkmatig aangrijpt en niet slipt. Daarnaast moet bij de Type-R moet de derde versnelling zich soepel laten inleggen. Zo niet, dan is mogelijk een dure bakrevisie nodig. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Honda Civic schreven.

Controleer bij diezelfde testrit of de achterschokdempers kraken, want dan moeten ze vervangen worden. Daarnaast kun je direct tijdens het rijden checken of de sporing goed is. Een ander punt om op te letten is eventuele waterlekkage in de bagageruimte en door verstopte afwateringspluggen blijft ook soms water in de portieren staan.

Een punt waar je later bij de occasion achter kunt komen is een frequent leeglopende accu. Dat duidt meestal op verborgen lekstroom, of foutieve software. Meestal is dit makkelijk te verhelpen bij de dealer.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Honda Civic, uit bouwjaar 2008, in het Friese Drachten. De occasion ziet er aardig net uit en beschikt over het 1,8-liter motorblok. De bolide heeft verder 192.000 kilometer op de klok en kost 4.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 24.101 euro.

