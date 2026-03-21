Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je noodvervoer nodig hebt kun je deze praktische occasion al voor een habbekrats rijden

Soms heb je vervoer nodig, maar staat er geen auto voor de deur. Met 1.000 euro kun je in zo’n situatie verrassend veel occasions vinden. Voor dat bedrag hoef je geen perfecte lak of luxe opties te verwachten. Wat je wel zoekt, is een eenvoudige auto die je zonder te morren van A naar B brengt. Binnen dat budget vonden we drie opties: een Daihatsu Young RV (YRV), Hyundai Getz en Suzuki Ignis.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto's vinden.

A-naar-B-occasion voor 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar noodvervoer voor maximaal 1.000 euro. De Suzuki Ignis staat vandaag in de spotlight.

Suzuki Ignis (2000 – 2008)

De eerste generatie Suzuki Ignis heeft een stoer uiterlijk, want hij heeft visuele trekjes van een kleine terreinwagen. Dankzij de hoge bouw heb je in de occasion veel hoofdruimte en een goed overzicht in het verkeer. Officieel accelereert de YRV sneller, maar de Ignis sprint sneller in testen. Wat daarbij helpt is zijn gewicht: met 855 kilogram is hij de lichtste. Daardoor is hij het goedkoopste qua motorrijtuigenbelasting.

Voor maximaal 1.000 euro kun je 10 occasions vinden. Bij een autobedrijf in Geleen staat een blauwe Suzuki Ignis 1.3 ‘Special’ (2002, 234.891 km) voor 995 euro.

Technische aandachtspunten bij een Suzuki Ignis

Versleten ophangingsdelen kunnen ervoor zorgen dat de Suzuki Ignis bij het rijden wat nerveus aanvoelt. Ook kan de koppeling bij veel kilometers slijtage vertonen. Verder is het bekend dat de af fabriek gemonteerde lichtmetalen wielen bij occasions roesten, waardoor ze niet meer goed luchtdicht zijn. Dat merk je aan een bandenspanning die sneller daalt dan normaal. Reparatie kost meestal honderd euro per wiel.

Deze occasion is de beste koop

Alle drie de occasions kunnen voor weinig geld prima noodvervoer zijn. Toch kiezen wij de Hyundai Getz als winnaar. Hij is ruimer dan de andere twee en daardoor praktischer. Verder mag hij meer trekken en rijdt hij stabieler. De Daihatsu YRV is wel iets degelijker en sneller, maar niet veel. Terwijl je voor de Suzuki Ignis de minste belasting moet betalen.