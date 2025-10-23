Deel dit: Share App Mail Tweet

Handig en spotgoedkoop: Japanse Kei-truck is mini-bedrijfswagen

Heb je een bedrijf of hobby, wil je iets unieks rijden maar bovenal niet te veel geld kwijt zijn? Dan is deze Japanse Kei-truck wat voor jou. De occasion is handig en spotgoedkoop.

Let wel, dit soort Kei-auto’s zijn kaal, erg klein en niet de meest veilige voertuigen. Ga je dus echt veel rijden voor jouw bedrijf of hobby, dan kun je wellicht voor een comfortabelere reisgenoot gaan. Hoe het is om dagelijks met een Acty te leven, laat eigenaar Marko Spaans in bovenstaande video zien.

Honda Acty is schattige bedrijfswagen

Desondanks is deze Honda Acty een superleuke verschijning. Met zijn laadbak is de occasion behoorlijk praktisch en door het lage gewicht betaal je weinig wegenbelasting.

De motor heeft slechts 656cc aan slagvolume en drie cilinders. Het vermogen bedraagt slechts 34 pk en dat verdeelt hij ook nog eens over alle vier de wielen. Snel is hij bepaald niet, maar oerdegelijk blijkt deze aandrijflijn wel. Helemaal met de handgeschakelde vijfbak. Daarbij is hij relatief zuinig.

De occasion

In Nederland kom je Honda Acty’s amper tegen en deze occasion is dan ook uniek. Daarbij is zijn prijs erg aantrekkelijk. De verkoper vraagt net geen 4.000 euro. Let wel, de kleine pick-up komt uit 1995 en moet volgens de advertentie nog nagelopen worden.

Deze tweede generatie Honda Acty heeft niet meer de kenmerkende ronde koplampen. Eind 1993 werd de neus aangepast met onder andere deze meer vierkante koplampunits.

Deze Acty beschikt nog niet over een Nederlands kenteken. De Japanse import heeft 62.862 kilometer op de teller staan en is dus een potentiële parel, maar wel eentje die wat liefde nodig heeft.

