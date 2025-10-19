Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Golf-occasion is prijzig, maar ook heel exclusief

De eerste Volkswagen Golf R32 was een ware krachtpatser en verscheen in 2002. Deze occasion vormde het klapstuk van de vierde generatie Golf en luidde de geboorte van Volkswagens R-label in.

De Golf IV verscheen in 1997 en was de eerste Golf die duidelijk hoger in de markt werd gezet. Vanaf 2002 werd zijn overtreffende trede verkocht: de Volkswagen Golf R32. Deze occasion kreeg niet alleen een knoeperd van een motorblok mee, maar werd ook uitgerust met alle veiligheids- en luxeopties die het bedrijf toentertijd te bieden had.

Volkswagen Golf R32: premium hatchback met bruut karakter

Onder de motorkap lag een 3,2-liter VR6, goed voor 241 pk en 320 Nm koppel. Dat vermogen ging via een Haldex-vierwielaandrijving naar alle wielen – een systeem dat Volkswagen leende van Audi. Dat betekent dat de auto normaal gesproken zijn kracht naar de voorwielen stuurt, maar als deze grip dreigen te verliezen, de achterwielen bijspringen.

De in de Volkswagen Golf R32 gebruikte VR6 is in de basis een V6 met een blokhoek van slechts 15 graden. De cilinders staan in twee rijen die zo dicht bij elkaar zitten dat ze één cilinderkop delen. Dat maakt het blok relatief licht en compact.

Het schakelen gebeurde bij de Volkswagen Golf R32 via een handgeschakelde zesbak of zestrapsautomaat. Met een sprint van 0 naar 100 km/h in 6,6 seconden en een top van 245 km/h was deze occasion begin deze eeuw een opzienbarend snelle hatchback.

Aandachtspunten van de Volkswagen Golf R32

Een bekende kwaal van deze generatie Golf is loslatende softtouch-lak op interieurpanelen; gelukkig is dit snel te herkennen en op te lossen. Verder is de Volkswagen Golf R32 zelf robuust, maar een belangrijk aandachtspunt is de Haldex-koppeling. Let tijdens een testrit van je occasion op of het systeem goed werkt, want reparaties en revisies zijn duur. Dit manifesteert zich meestal in vreemde geluiden of schokkend optrekken.

Controleer verder op de gebruikelijke slijtageonderdelen, zoals remmen en banden. De Volkswagen Golf R32 is inmiddels een oudere sportauto, dus er zijn exemplaren die minder liefdevol zijn onderhouden.

Wat kost een Volkswagen Golf R32 als occasion?

De productie van de eerste generatie Volkswagen Golf R32 bleef beperkt tot iets meer dan 10.000 exemplaren. Daardoor is hij vandaag een zeldzaam en geliefd verzamelobject. Er staan op dit moment zes occasions te koop op Gaspedaal.nl en de prijzen lopen van 23.000 euro tot 39.000 euro. Daarbij zijn er twee met een tellerstand van minder dan twee ton, maar dit zijn de duurste modellen. De vier goedkoopste hebben gemiddeld een tellerstand van 230.000 kilometer.

