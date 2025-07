Deel dit: Share App Mail Tweet

Golf GTI te duur? Dit goedkope Volkswagen-alternatief is leuker

Is een Golf GTI te duur, maar wil je toch een sportieve hot hatch? Deze Volkswagen Lupo GTI is als occasion een betaalbaar en erg leuk alternatief.

Een Golf GTI kun je in Nederland voor hetzelfde geld vinden als een Lupo GTI. Dit zijn echter vaak exemplaren met veel kilometers op de teller en vergeet niet dat ze duurder zijn in de verzekering, wegenbelasting en het brandstofverbruik hoger ligt. Overigens kan een Polo GTI ook een goede optie zijn.

Goedkoop alternatief Volkswagen Golf GTI

Als een Volkswagen Golf GTI echt te duur is, kan een Lupo GTI dus een erg leuke alternatieve occasion zijn. Sterker nog, door zijn lage gewicht en scherpe weggedrag is het voor sommige liefhebbers een van de leukste hot hatches ooit gemaakt, zo vertelt Autovisie-redacteur in bovenstaande video.

Onder de motorkap van de Volkswagen Lupo GTI ligt een atmosferische 1,6-liter viercilinder die ook in de neus van de Polo GTI ligt. De krachtbron is goed voor 125 pk en 152 Nm aan koppel. Dat is niet veel, maar op een gewicht van 950 kg voldoende om veel plezier aan te beleven.

De handgeschakelde zesbak schakelt strak en de verzetten zijn er kort. Hierdoor geeft hij het gevoel dat je meedoet aan een WRC-rally. Ook het stuggere onderstel draagt hieraan bij. Overigens werd de auto 20 millimeter lager.

Ook het uiterlijk van de Volkswagen Lupo GTI is aangepakt. Zo beschikt hij over fraaie 15 inch wielen, schijfremmen rondom, een imposante voorbumper met grote koelopeningen, xenon-koplampen en zijskirts. De vierpitter blèrt daarbij luid uit de in het midden van de achterbumper gepositioneerde uitlaat.

Volkswagen Lupo GTI als occasion in Nederland

Een Volkswagen Lupo GTI vinden in Nederland is niet makkelijk. De auto was nieuw erg duur en daarom zijn er niet veel GTI’s geproduceerd. Momenteel staat er een occasion in Nederland te koop. De gevonden occasion komt uit 2002 en heeft 220.123 kilometer op de teller staan. De verkoper vraagt 5.850 euro voor de occasion. Overigens is het met die prijs een van de goedkopere in Europa.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.