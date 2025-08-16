Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Golf GTI-concurrent is een gave occasion, maar pas op

De Peugeot 308 is een occasion met stijl en populariteit. Hij voelt nog niet verouderd, maar heeft wel wat aandachtspunten rondom zijn motoropties.

De tweede generatie was bij zijn introductie in 2013 direct een succesnummer. Een jaar later werd deze bolide uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar’ vanwege zijn elegante vormgeving, interieur, moderne technologie en moderne motoren. Dat laatste punt is wel belangrijk om op te letten op de occasionmarkt, waar hij immens populair blijft.

De techniek van de Peugeot 308

De Peugeot 308 heeft één atmosferische motoroptie en dat is de 1,2-liter driecilinder PureTech, met 82 pk. Dit motorblok kwam ook met turbo en produceerde dan 110 tot 130 pk. De 1,6-liter THP-viercilinder levert in occasions 125 tot 270 pk, waarbij de sterkste uitvoeringen voor de 308 GTi zijn. De diesel-viercilinders hadden verder drie smaakjes: een 1,6 liter met 100 tot 120 pk, een 2,0 liter met 150 tot 180 pk, en de latere 1,5 liter met 100 tot 130 pk.

De instapmotoren zijn gekoppeld met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Een handgeschakelde zesbak is standaard vanaf de 1,2 liter met 130 pk en de 115 pk-sterke diesels. Op een aantal krachtigere occasions is ook een zestraps automaat geleverd. De facelift geeft de 1,2-liter PureTech 110 een handgeschakelde zesbak, net zoals de 1,5-liter diesel met 100 pk. Vanaf dit moment zijn ook de PureTech 130, de 1,5 en 2,0 liter (die laatste met 180 pk) diesels met een achttraps automaat te vinden. De Peugeot 308 kwam altijd als voorwielaandrijver.

Aandachtspunten van een Peugeot 308-occasion

We hebben het hier over een occasion, die geleverd is met het beruchte PureTech-motorblok, dus we ontkomen er niet aan dit te noemen. Als je deze naam in de advertentie ziet staan kun je maar beter hiervan afblijven. De distributieriem staat er namelijk bekend om af te brokkelen, met flinke motorschade tot gevolg. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Peugeot 308.

Verder kunnen rammelende onderstelgeluiden bij occasions voorkomen bij vroege bouwjaren. Meestal is het al verholpen onder garantie met nieuwe schokdempers, maar let hierop bij een testrit. Pas bij de Peugeot 308 met handbak verder op voor slijtage van de koppeling.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Peugeot 308 GTi, uit bouwjaar 2015, in het Friese Drachten. De occasion beschikt volgens de advertentie niet alleen over een goeie hoeveelheid opties, maar ook een REMUS-sportuitlaat. De 270 pk-sterke bolide staat te koop voor 16.500 euro en heeft 138.041 kilometer op de klok. De catalogusprijs bedroeg 40.399 euro.

