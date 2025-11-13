Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Golf-alternatief is een occasion met sportieve eigenschappen

Met een budget van maximaal 7.500 euro kun je een ruime hatchback vinden die modern aanvoelt en prettig rijdt. Denk aan auto’s als de Volkswagen Golf, BMW 1-Serie en Opel Astra. Door hun populariteit hebben ze een flink aanbod aan occasions en zijn ze relatief goed te onderhouden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime hatchbacks die niet alleen praktisch zijn, maar ook fijn rijden. Dat doen we voor een aardig budget van maximaal 7.500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze BMW 1-Serie, kijk dan eens naar de Volkswagen van dinsdag of de Opel van zaterdag.

BMW 1-Serie (2011 – 2019)

De tweede generatie BMW 1-Serie is geen praktische alleskunner, maar zijn rijplezier maakt bijna al zijn tekortkomingen goed. BMW hield vast aan achterwielaandrijving, waardoor de auto bijzonder leuk stuurt. De F20 (vijfdeurs) en F21 (driedeurs) bieden iets meer ruimte dan hun voorganger, maar de beenruimte achterin blijft krap. De koffer meet 360 liter; met de achterbank neergeklapt groeit dat naar 1.200 liter.

Het onderstel van BMW 1-Serie voelt gebalanceerd: sportief met voldoende comfort. Wie van een steviger rijgevoel houdt, kiest beter voor een occasion met sportonderstel. Standaard heeft hij een directe elektrische stuurbekrachtiging. De wielen variëren in grootte van 16 tot 19 inch. De motoropties zijn allemaal met turbo uitgerust; hierbij levert de zwakste diesel maar 95 pk, terwijl de M135i 325 pk uit een benzine-zescilinder haalt.

Voor maximaal 7.500 euro kun je aardig wat BMW 1-Serie-occasions vinden: welgeteld 142 op gaspedaal.nl. Een bedrijf in Hendrik-Ido-Ambacht heeft bijvoorbeeld een zwarte 116i ‘Business’ voor € 7.499 (2013, 181.062 km).

Waar je op moet letten bij deze occasion

Controleer in de onderhoudshistorie of de occasion goed verzorgd is en of terugroepacties zijn uitgevoerd. De benzine-viercilinders lijden soms aan inwendige vervuiling, wat je kunt merken doordat het motorblok onregelmatig loopt. Bij de zescilinders was er een terugroepactie wegens loslatende bouten in het Vanos-systeem, dat de timing van de nokkenas regelt.

Daarnaast staat er een terugroepactie voor de airbag in het stuur uit: “Er is mogelijk naderhand een ander stuurwiel gemonteerd met een airbag waarvan het gas in de gasgenerator kan verouderen. Dit kan leiden tot een explosie van deze gasgenerator zelf, als de airbag bij een ongeval wordt geactiveerd, waarbij metalen deeltjes ernstige of zelfs fatale verwondingen veroorzaken.” Meer aandachtspunten van de BMW 1-Serie kun je in onze koopwijzer lezen.

