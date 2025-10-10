Deel dit: Share App Mail Tweet

Perfecte eerste auto? Goedkope occasion is leuk en betrouwbaar

Op de tweedehandsmarkt is het moeilijk om leuke stuurmansauto’s te vinden voor weinig, maar de Suzuki Swift Sport is er één van. De occasion is niet heel sterk of snel, maar geeft wel bakken rijplezier. Eerder testte Autovisie de hatchback tegen een Fiat Panda 100HP, zoals te zien in bovenstaande Occasion Battle.

De Swift Sport kwam in 2005 op de markt als sportieve variant van de toenmalige (derde) Swift-generatie. Met zijn bescheiden 1,6-liter viercilinder en 125 pk lijkt hij op papier niet een sterke keuze als sportauto. Maar hij heeft een leeggewicht van net iets meer dan duizend kilo en een kort, communicatief onderstel, waardoor hij lichtvoetig en alert aanvoelt. Van 0 tot 100 km/h doet hij in 8,9 seconden en zijn topsnelheid bedraagt 200 km/h.

Suzuki Swift Sport: minder kracht, meer rijbeleving

Het geheim van het goede rijgedrag van de Suzuki Swift Sport zit in zijn balans. De stugge veer-dempercombinatie houdt de carrosserie namelijk keurig in het gareel, terwijl het directe stuurgedrag uitnodigt om elke bocht nét wat sneller te nemen. Daarbij geven de schijfremmen rondom een stevig vertrouwen bij het remmen. Rondom schijfremmen was destijds een primeur voor Suzuki.

Het motorblok van deze occasion is rustig onder in de toeren en komt pas echt tot leven als de naald de 6.000 tpm nadert. Daarboven laat de atmosferische viercilinder een rauw, gretig geluid horen dat bijdraagt aan de beleving. De korte, precieze slag van de handgeschakelde vijfbak maakt snel terugschakelen een plezier. Qua uiterlijk onderscheidt de Suzuki Swift Sport zich subtiel van de gewone Swift met een sportievere voorbumper, kleine spoiler en dubbele uitlaatpijpen.

Betrouwbaarheid en aandachtspunten van de occasion

Zoals je van een Japanner mag verwachten, staat de Swift Sport bekend als betrouwbaar. Toch zijn er een paar kleine kwaaltjes die eigenaren soms melden. Zo kunnen de richtingaanwijzers of ruitenwissers soms uitvallen of spontaan aangaan. Meestal is dit te wijten aan vocht in de stekkers van de boordcomputer; de oplossing hiervan is de stekkers drogen en goed vastzetten.

Ook breekt bij sommige occasions de ring van het ABS-systeem los. Deze sensorring zit op de wielen en geeft pulsjes af om te kijken of de wielen nog draaien. Als dit niet het geval is, zijn ze aan het blokkeren en zorgt de sensorring ervoor dat de ABS de remdruk naar de blokkerende wielen verlaagt, waardoor ze niet meer blokkeren. Bij een testrit van de Suzuki Swift Sport kun je dit merken, door rammelende geluiden aan de voorzijde. Het is vervelend, maar niet duur om te verhelpen.

Prijzen van een Suzuki Swift Sport-occasion

Het aanbod aan occasions is bij de Suzuki Swift Sport ruim. Er staan nu namelijk 26 stuks te koop op Gaspedaal.nl. Prijzen beginnen bij 2.000 euro. Aan de bovenkant van het aanbod vinden we een model met 120.000 kilometer op de klok en een prijskaartje van een kleine 7.000 euro. De Suzuki Swift Sport van deze generatie is misschien niet de snelste, meest verfijnde of meest opvallende hot hatch, maar wel een van de meest oprechte. Wie zoekt naar een betaalbare sport-hatchback met karakter, hoeft niet verder te kijken.

