Goedkoopste supercar van Nederland, dit kost het bezit per jaar

De goedkoopste supercar van Nederland kost als occasion evenveel als een nieuwe Volkswagen Golf met een optiepakketje. Tenminste, in aanschaf. Is het te betalen om een Audi R8 voor de deur te zetten?

Als je droomt van een supercar, dan is een Audi R8 ongetwijfeld een van de bereikbaarste. De auto staat natuurlijk bekend om zijn grote, luide tiencilinder. Echter, die zijn bijna dubbel zo duur als de versie met V8.

Audi R8 is goedkoopste supercar van Nederland

Als je voor zo min mogelijk geld een R8 wil, kom je altijd uit bij de 4.2 met automaat. De minst begeerlijke versie, maar alsnog een bijzondere occasion met 420 pk en een nul-naar-honderd-tijd van 4,6 seconden. De topsnelheid ligt zelfs boven de 300 km/h. Dit alles vind je al voor minder dan 40.000 euro. Let wel, deze occasion komt uit 2007, is een importauto en heeft ruim 145.000 kilometer gereden.

Dit kost het om een supercar te bezitten

Maar wat kost het om zo’n supercar te bezitten? Allereerst is het belangrijk om te weten dat dit soort auto’s duurder zijn in onderhoud dan een standaard auto. Niet alleen slijten banden en remmen harder – afhankelijk van rijstijl. Er gaat bijvoorbeeld ook elke 15.000 kilometer zo’n tien liter nieuwe olie in het motorblok. Ter vergelijk: dat is bij de Volkswagen Golf met 1.5 zo’n vier liter.

Garagekosten en onderhoud

Hoeveel je bij de garage moet afrekenen, hangt natuurlijk erg af van de staat van de occasion. Bij dit soort supercars is het erg aan te raden om een aankoopkeuring te doen. Als er niets vervangen hoeft te worden, kost een onderhoudsbeurt circa 1.000 euro. Hij moet elke 15.000 kilometer of elk jaar naar de dealer.

Wegenbelasting en verzekering

Afhankelijk van waar je woont kost de wegenbelastingen voor de supercar per kwartaal tussen de 243 en 268 euro. De verzekering kost je 53 euro* per maand.

*Goedkoopste WA-verzekering via Independer, woonachtig in Amsterdam, geboren 1980, 10 schadevrije jaren, tot 10.000 km per jaar.

Benzine

Een andere belangrijke kostenpost is natuurlijk benzine. Volgens het boekje verbruikt de Audi R8 met V8 14,6 liter op 100 kilometer. Rijd je erg netjes met je supercar en leg je jaarlijks 5.000 kilometer af, dan verstook je per jaar 730 liter benzine. E10 tank je natuurlijk niet met een supercar, dus ben je genoodzaakt Euro98 te kopen. Dit kost je momenteel gemiddeld 2,294 euro per liter (gemiddelde landelijke adviesprijs). Kortom: 1.674,62 euro per jaar.

Dit kost het jaarlijks om de goedkoopste supercar te rijden

Wat kost het om een Audi R8 5.000 kilometer per jaar te rijden? Meer dan 3.600 euro. Let wel, dit is zonder afschrijving en in het gunstigste geval. Hoewel De R8 relatief degelijk is, kunnen er zaken kapotgaan. Betreft dit bijvoorbeeld de versnellingsbak of de motor, dan kan het al snel in de duizenden euro’s lopen. Ook een setje banden kan de jaarlijkse kosten als snel met 50 procent doen stijgen. Maar ach, dan heb je wel een echte supercar op de oprit staan.

