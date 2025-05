Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoop sportauto rijden? Deze Opel Speedster heeft lpg-tank

Struinend door de advertenties van Gaspedaal.nl kom je soms bijzondere auto’s tegen. Deze Opel Speedster is niet per se heel uniek, maar wel de brandstof waar hij op rijdt. Er ligt namelijk een lpg-tank in de sportieve occasion.

Op lpg rijden kan financieel erg aantrekkelijk zijn, met name als je jaarlijks veel kilometers rijdt, de auto wegenbelastingvrij is of de auto erg onzuinig is. Alle drie deze scenario’s zijn niet van toepassing op deze sportauto.

Opel Speedster is een heerlijke sportauto

Want de Opel Speedster mag dan wel een sportauto zijn, zijn 2,2-liter viercilinder is niet extreem onzuinig. Daarbij worden er doorgaans niet veel kilometers met de dergelijke auto’s gereden. In onderstaande Occasion Battle vergelijken we de Opel Speedster met de Honda S2000 en zie je waarom de Speedster bepaald geen dagelijkse auto is.

Toch ligt er een lpg-tank in deze occasion. Dus wil je echt veel rijden met jouw sportauto en geef je weinig om comfort, dan is het wellicht een leuke auto. Daarbij is zo’n Opel Speedster sowieso relatief goedkoop. Voor iets meer dan 20.000 euro kun je ze al vinden, terwijl een Lotus Elise al snel 7.000 euro duurder is. Beide auto’s zijn nauw verwant aan elkaar, al is de Elise nog iets meer hardcore.

De occasion met lpg-tank

De verkoper van de Opel Speedster-occasion met lpg-tank vraagt 29.500 euro voor zijn sportauto. Opvallend genoeg bedraagt de kilometerstand niet meer dan een kleine 21.000. Klik hier voor de advertentie.

