Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoop elektrisch rijden kan met deze Duitse occasion

Binnen je stad rij je steeds heen en weer tussen verschillende bestemmingen en meestal zit je alleen in de auto. Het openbaar vervoer is geen optie, je wilt zelf bepalen wanneer je waarheen gaat. Er staan laadpalen in overvloed, dus een compacte elektrische auto is ideaal.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor minder dan 10.000 euro. Vind je de Volkswagen e-Up niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag en donderdag.

Volkswagen e-Up (2016 – 2019)

Natuurlijk, je wilt een stadsauto, maar het is toch fijn om te weten dat de e-Up ook op de snelweg prima rijcomfort biedt. In de stad is hij ook best handig, de bagageruimte meet 250 liter, in veel gevallen is dat genoeg. Op de achterbank kunnen volwassenen nèt zitten. Het verbruik van de occasion ligt rond de 15 kWh/100 km, met de kleine accu is het bereik net even meer dan 120 kilometer.

Ach, in de stad…? De e-Up is uiterlijk nauwelijks van een gewone Up! te onderscheiden en dat is misschien een beetje jammer, omdat deze zó goed voldoet aan reële eisen. Bij de Volkswagen-dealer in Spijkenisse staat een heel compleet uitgeruste blauwe e-Up! (2018, 51.000 km) voor 9.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De elektrische Up! is zo betrouwbaar als we van een elektrische auto mogen verwachten. Net als bij de Zoe komt het wel eens voor dat de laadkabel niet loskomt, van de paal of van de auto. Opnieuw verbinden, auto op slot, aanmelden, auto ontgrendelen en weer afmelden en meestal is het probleem dan opgelost.

Occasion-winnaar van deze week

De Zoe en de e-Up! zetten de C-Zero en zijn soortgenoten nogal in de schaduw. Het gaat dus tussen die twee. De Volkswagen is zo goed als we van het merk verwachten. De Zoe scoort op diverse punten net even beter, dus die krijgt -nipt- de voorkeur.