Deze gigantische SUV is de foute occasion die je misschien wil

De Cadillac Escalade is een gigantische auto, maar wel eentje die veel luxe biedt. Ben je specifiek op zoek naar dit soort occasions? Dan is de Cadillac Escalade een uitstekende keuze.

Deze occasion blinkt niet uit in verfijning, maar wel in luxe, imposante afmetingen en opvallend voorkomen. De Cadillac Escalade heeft een ontspannen interieur, langeafstandscomfort en een genereuze uitrusting. Je moet dit type auto wel kunnen waarderen om er daadwerkelijk voor te kiezen.

Techniek van de Cadillac Escalade

De derde generatie Cadillac Escalade was leverbaar met twee motorvarianten. De meest verkochte is een 6,2-liter V8, die 409 pk levert. In 2008 komt hier een hybride-versie bij, die over een 6,0-liter V8 beschikt. Dit motorblok levert 337 pk en wordt ondersteund door twee elektromotoren, wat het systeemvermogen op 370 pk brengt.

Deze occasion heeft achterwiel- of vierwielaandrijving. Schakelen gebeurt via een zestrapsautomaat met stuurhendel. De hybride heeft een cvt-transmissie.

Aandachtspunten van een Cadillac Escalade-occasion

Let bij occasions met Magneride-schokdempers of luchtvering op voor foutmeldingen op het dashboard. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn en sommige zijn betaalbaarder dan anderen. Zo is een defecte hoogtesensor relatief goedkoop te vervangen, maar kan een nieuwe veerpoot flink in de papieren lopen. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Cadillac Escalade.

Er staat ook een terugroepactie voor de Cadillac Escalade open, dus let daar op als je een occasion koopt. De RDW waarschuwt voor een probleem met de airbag. Dit zien we bij meer auto’s en kun je gratis vervangen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Cadillac Escalade, uit bouwjaar 2009, in het Gelderse Velp. De occasion is een youngtimer en heeft zeven zitplekken. De tellerstand bedraagt 170.208 kilometer en de vraagprijs is 20.000 euro. De catalogusprijs was 122.190 euro.

