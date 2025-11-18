Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezins-occasion heeft zeeën van ruimte

MPV’s (Multi-Purpose Vehicle) zijn de koningen wat betreft comfort en binnenruimte onder de auto’s. Als je meubilair of veel personen wilt vervoeren ben je bij deze occasions aan het juiste adres. Voor een budget van maximaal 10.000 euro is de keuze groot, maar drie modellen lichten wij voor je uit: de Mercedes-Benz B-klasse, Citroën C4 Picasso en Opel Zafira.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion met veel ruimte voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die comfortabel en ruim zijn. Verder mogen de occasions maximaal 10.000 euro kosten. Vandaag schrijven we voor je over de Opel Zafira. Niet helemaal jouw ding? Op dinsdag en donderdag kwamen we al met twee andere kandidaten voor je.

Opel Zafira (2011 – 2019)

De derde generatie Opel Zafira is een echte gezinsauto, gebouwd met de nadruk op ruimte en dagelijks gebruiksgemak. De slimme zitindeling maakt hem bijzonder handig: de achterstoelen klappen volledig weg tot een vlakke laadvloer, waardoor een laadruimte van maximaal 1.860 liter ontstaat. De rest van het interieur is flexibel in te delen dankzij eenvoudig bedienbare systemen, wat de occasion ideaal maakt voor gezinnen en iedereen die regelmatig veel bagage meeneemt.

Het rijgedrag van de Opel Zafira voelt comfortabel en stabiel. Maar je merkt wel dat het een wat zwaardere auto is, omdat hij wat overhelt in bochten. Het interieur is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, maar minder speels dan dat van sommige concurrenten. Op gaspedaal.nl is er voor maximaal 10.000 euro een flink aanbod: Op gaspedaal.nl vonden we 211 occasions binnen dit budget. Een bruine 1.6 ‘Cosmo’ uit 2013 met 197.195 kilometer staat bijvoorbeeld in Kortenhoef te koop voor 7.995 euro.

Aandachtspunten bij deze occasion

Sommige exemplaren van de Opel Zafira hebben last van plotseling afslaande motoren, meestal door een defecte krukassensor. Dat onderdeel is niet duur – slechts enkele tientjes – en de reparatie is relatief eenvoudig uit te voeren bij de garage. Bij de 1,4 liter komt verhoogd olieverbruik voor, soms met blauwe rook uit de uitlaat als gevolg van een lek membraan in de carterventilatie. Dat probleem is goed te verhelpen zolang er tijdig wordt ingegrepen, wie te lang doorrijdt, loopt het risico op dure motorschade.