Deze gezinsoccasion is vrij zeldzaam en wint stoplichtsprintjes van Porsches

Een stationwagen is niet bepaald een alledaagse keuze voor een sportauto. De Audi RS4 Avant maakt dat geen bal uit. Hij laat zich gelden tegen M3’s, AMG’s en 911’s en is als occasion nog steeds een bijzonder snelle auto.

De Audi RS2 was legendarisch en daar moest ook een legendarische opvolger op komen. De eerste generatie Audi RS4 Avant wist deze schoenen meer dan adequaat te vullen en werd zelf een game changer in zijn tijd. De productie van deze occasion was echter beperkt: tussen 1999 en 2001 zijn er in totaal slechts 6.030 exemplaren gebouwd.

Audi RS4 Avant is bruut in vermomming

De Audi RS4 Avant B5 onderscheidt zich met brede wielkasten, agressieve bumpers en sideskirts en 18-inch wielen. Het is een stoer ogend apparaat. Toch lijkt hij voor iemand zonder autokennis gewoon op een Audi-gezinsauto. Maar gewoon is deze stationwagen en zijn performance zeker niet.

In het vooronder van de occasion ligt een motor die door racespecialist Cosworth is verbeterd (net als bij deze nieuwe hypercar): een 2,7-liter V6 met dubbele turbo die 380 pk en 440 Nm produceert. Over de sprint van 0 naar 100 km/h doet hij ongeveer 4,9 seconden en de topsnelheid elektronisch begrensd is op 250 km/h.

De kracht wordt via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar alle vier de wielen gestuurd. De besturing van de Audi RS4 Avant heeft flink wat weerstand en biedt voldoende precisie. Het vermogen is indrukwekkend, vooral als de turbo’s eenmaal opgespoeld zijn.

Belangrijke aandachtspunten bij occasion

Controleer de onderhoudshistorie van de occasion goed. Check of de oliewissels tijdig zijn uitgevoerd en of de turbo’s nog naar behoren werken. Is er bespaard op onderhoud, dan kan dat tot hoge reparatiekosten leiden.

Kijk verder naar roest rond de achterruit, aangezien water daar soms blijft staan. Dit is een bekend zwak punt bij de Audi RS4 Avant. Let verder bij een testrit op de transmissie, want sportief gebruik zorgt mogelijk voor vroegtijdige slijtage, die je opmerkt als krakende geluiden uit de versnellingsbak of stroeve schakelbewegingen.

Audi RS4 Avant-occasions in Nederland

De Audi RS4 Avant is een stuk zeldzamer dan zijn uiterlijk doet vermoeden. Op dit moment staan er namelijk slechts drie occasions te koop op Gaspedaal.nl. Nieuw kostte de auto ongeveer een ton en je kunt zien dat het afschrijven (gedeeltelijk) is gestopt. De prijzen liggen tussen 46.980 en 99.950 euro. Daarvoor krijg je nette modellen met een tellerstand tussen 80.000 en 200.000 kilometer.