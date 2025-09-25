Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze goedkope gezinsoccasion is sneller dan een Audi RS 6

Je hebt een gezin, maar wilt ook gewoon in een dikke auto rijden. De Mercedes-Benz E 55 AMG Combi(neert) een krachtige motor aan leuke rijeigenschappen en vormt daarmee een geweldige occasion.

De derde generatie E 55 AMG Combi is meer dan zomaar een E-Klasse met een opgepompte motor: hij is bedoeld als een stationwagen die brute spierkracht combineert met een subtiel gevoel voor stijl. Onder de kap ligt een dikke V8, die een koppel van 700 Nm produceert. Daarmee is deze occasion sterker dan rivalen als de Audi RS 6 of BMW M5.

Techniek van de Mercedes-Benz E 55 AMG

We hebben het al even over het motorblok gehad, maar wat een bruut is het! De Mercedes-Benz E 55 AMG beschikt over een 5,4-liter V8 met compressor en heeft 476 pk. De met de hand gebouwde achtcilinder heeft een haast ontembare drang om te trekken.

Vanaf 1.500 toeren gooit hij al ruim 500 Nm naar de achteras en het geluid is ronduit meeslepend: rauw, basrijk en met een opbouw die kippenvel veroorzaakt. Deze occasion heeft altijd een vijftrapsautomaat. Dat komt omdat Mercedes geen andere transmissie klaar had liggen die de hoeveelheid koppel van deze auto aankon.

Je denkt misschien dat de E 55 AMG Combi vanwege zijn kracht alleen goed presteert in een rechte lijn, maar hij toont zich ook in bochten verrassend capabel. De luchtvering met variabele demping houdt het koetswerk verrassend stabiel en de besturing geeft een helder beeld van wat de voorwielen nog aankunnen. In krap bochtenwerk toont de zware neus de neiging tot onderstuur, maar een tikje extra gas verandert dit direct op een positieve manier. Daarnaast is hij als Combi natuurlijk ook praktisch en je kunt prima je gezin in deze ‘sportswagon’ kwijt.

Aandachtspunten van een Mercedes-Benz E 55 AMG-occasion

Controleer bij een testrit van deze occasion of alle elektronica naar behoren werkt. Storingen in componenten zoals stoelverstelling of klimaatregeling kunnen voorkomen; afhankelijk van het onderdeel zijn de kosten hoog of laag.

Kijk ook direct hoe de occasion rijdt. De luchtvering is heerlijk, maar als hij kapotgaat, is dat een dure reparatie. Wat ook bij de Mercedes-Benz E 55 AMG resulteert in slecht rijgedrag zijn versleten draagarmen of schokdempers.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Mercedes-Benz E 55 AMG Combi uit 2005 in Leeuwarden. Er staan er op dit moment maar vijf te koop in Nederland, dus je zou verwachten dat de prijzen ook astronomisch zijn. Niets is minder waar, want deze youngtimeroccasion staat voor een relatief schappelijke 17.950 euro te koop. De tellerstand staat op 127.476 kilometer en de catalogusprijs bedroeg 137.950 euro.