Deel dit: Share App Mail Tweet

Bekende hot hatchback is nu bereikbare occasion

Er zijn genoeg sportieve occasions op de markt te vinden, maar er is er geen eentje die zo populair is als de Volkswagen Golf GTI. Maar waar moet je op letten als je er eentje koopt?

De VW GTI gaat al meer dan een halve eeuw mee en daarom is er genoeg te kiezen. Maar als je een iets jongere occasion wil kom je bijna automatisch bij de zevende generatie aan.

Techniek van de Volkswagen Golf GTI

Onder de motorkap van de Volkswagen Golf GTI vindt je een 2,0-liter viercilinder-turbomotor. Deze levert 220 pk en na zijn facelift 230 pk. De Performance-versie doet het eerst met 230 en daarna 245 pk. Dan zijn er ook nog varianten als de Clubsport en de Clubsport S. Deze occasions hebben respectievelijk 265 en 310 pk. De Golf R heeft een blok dat 300-310 pk levert en zelf dieselen is mogelijk met de GTD. Deze bolide haalt 184 pk uit een 2,0-liter turbodiesel-viercilinder.

Als occasion vindt je bijna altijd voorwielaandrijving bij de Volkswagen Golf GTI terug, behalve als je voor een ‘R’-model gaat. Deze beschikken namelijk over vierwielaandrijving met een Haldex-koppeling. Dat betekent dat de achterste wielen bijspringen als de voorste grip dreigen te verliezen. Schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestraps automaat. Vanaf de facelift is er ook een zeventraps automaat.

Aandachtspunten van een Volkswagen Golf GTI-occasion

Occasions houden nog weleens van een slok olie, maar waar je echt voor wil oppassen is koelvloeistoflekkage. Dit tast namelijk de kabelboom in de motorruimte mogelijk aan, dus als je een plasje ziet kun je het beste oppassen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Volkswagen Golf GTI schreven.

De R had in het beginjaar last van turboschade door olietoevoerproblemen, dus check of een garage dit heeft verholpen. Krakende bijgeluiden vanuit het onderstel van een occasion kun je meestal oplossen door de draagarmrubbers voor in te vetten. Pas bij de Volkswagen Golf GTI verder op voor versleten voorwiellagers en controleer bij een testrit of de elektrische handrem soepel werkt.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze donkergrijze Volkswagen Golf GTI, uit 2016, in het Noord-Brabantse Loon op Zand. De occasion is een vijfdeurs-model met automatische transmissie. De bolide heeft verder 128.000 kilometer op de teller en kost 13.750 euro. De catalogusprijs bedroeg overigens 58.503 euro.