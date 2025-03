Deel dit: Share App Mail Tweet

Gepantserde auto van Emir van Qatar als occasion te koop in Nederland

Geen flessen water, toiletrollen of noodrantsoenpakketten. Als je echt voorbereid wil zijn op onveilige situaties, dan is deze occasion van de Emir van Qatar wat voor jou. Zijn gepantserde S-klasse wordt als occasion aangeboden in Nederland.

Een S-klasse is sowieso niet goedkoop, maar als je een gepantserde versie wil, betaal je vandaag de dag minimaal 460.000 euro. Deze occasion is dus eigenlijk een koopje.

Gepantserde auto van de Emir van Qatar

In de basis is de voormalig auto van de Emir van Qatar een ‘gewone’ Mercedes-Benz S600. Standaard is dat al een superluxe auto met een dikke 5,5-liter V12 onder de motorkap.

Deze occasion heeft dus bepantsering. In dit geval met de B7-classificering. Dat betekent dat hij kogels van geweren en zelfs sluipschutters kan tegenhouden. De ramen zijn bijvoorbeeld extra dik en ook de carrosserie is versterkt om in geval van een bom of aanrijding heel te blijven.

Emir van Qatar In de advertentie is niet te zien dat de auto echt van de Emir is geweest, al had Sheikh

Tamim bin Hamad Al Thani dergelijke S-klasse wel in zijn collectie.

Verder is er een brandblusinstallatie aan boord en zitten er kogelwerende banden onder. Dit rubber is voorzien van een noodloopfunctie in geval van een lek. De Emir van Qatar werd in ieder geval goed beschermd.

Dit kost de occasion in Nederland

Wil je gaan rijden met de S-Klasse, dan mag dit niet met je B-rijbewijs. De occasion weegt namelijk 4.200 kg. De vraagprijs bedraagt 87.500 euro.

Rijden met een gepantserde S-klasse

Autovisie reed eerder met een Mercedes S-klasse Guard. In onderstaande video vertellen we je alles over het krankzinnige voertuig.