De generatie Mini uit Mr. Bean is nu nog betaalbaar als occasion, maar blijft dat misschien niet zo

De Leyland Mini is iconische klassieker, die de meesten kennen van Mr. Bean. Hij was compact, betaalbaar en had simpele techniek, wat hem ook als occasion bijzonder geliefd maakt.

De originele Mini uit 1959 was al revolutionair, maar de vierde generatie – geïntroduceerd in 1976 onder de vleugels van Leyland – wist die formule succesvol voort te zetten. Hij behield het herkenbare, speelse ontwerp en het kart-achtige rijgedrag, maar kreeg subtiele technische verbeteringen. Deze auto werd gebouwd tot 1983 en fungeerde als brug tussen de klassieke Mini en zijn latere Rover-generatie. De nieuwere Mini’s zijn een stuk groter en complexer dan hun voorgangers. In onze koopwijzer kun je lezen waar je bij deze moderne auto’s op moet letten.

Mini(scule) klassieker

De vierde generatie Mini onderscheidde zich van zijn voorgangers door verstevigde scharnieren, een gewijzigd subframe en verbeterde vering. Visueel leek hij echter nauwelijks anders dan eerdere generaties, met zijn iconische ronde koplampen, minimalistische grille, korte overhang en 10-inch wielen.

Onder de motorkap van de occasion ligt een atmosferische viercilinder, die varieert in cilinderinhoud van 848 cc tot 1,3 liter. De vermogens liggen hierbij tussen 34 en 74 pk. De cijfers lijken bescheiden, maar dankzij zijn lage gewicht (rond 600 kilo), lage zitpositie en speelse rijgedrag voelt de Mini verrassend vlot en levendig aan.

Belangrijke aandachtspunten bij occasions

Roest is de grootste vijand van de klassieke Mini. Controleer dorpels, bodemplaat en de subframes grondig. Slecht onderhoud leidt verder vaak tot een versleten koppeling, olielekkende motoren en een zwaar slechte versnellingsbak. Let op versleten rubbers van ophanging en stuurinrichting, die zorgen voor onrustig rijgedrag. Controleer ook bedrading en verlichting: elektrische problemen zijn berucht bij oudere Leyland-occasions.

Mini-occasion kopen?

Er staan op dit moment zes klassieke Leyland-Mini’s te koop op gaspedaal.nl, waarbij vooral de diversiteit van het aanbod opvalt. Drie occasions zijn namelijk cabrio’s, eentje is een pick-up, eentje is een betselbus-uitvoering en de laatste is de ‘reguliere hatchback-versie’ die we van Mr. Bean kennen. De prijzen lopen van 8.900 tot 29.900 euro, waarbij de tellerstanden tussen 3.456 en 80.836 kilometer liggen.