Deze Franse luxeauto is als occasion een verrassend goede keuze, maar is hij beter dan zijn concurrentie?

Scherp gelijnde sedans zien er aantrekkelijk uit en kunnen ook functioneel zijn. Zo bieden ze bijvoorbeeld veel beenruimte aan de passagiers op de achterbank. Daarnaast rijden ze meestal fijner dan een SUV, omdat je lager bij de grond zit. Wij gaan vandaag voor je op zoek naar drie mooie occasions, voor maximaal 20.000 euro. De kandidaten: Audi A5, Renault Talisman en Volkswagen Arteon.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we dus op zoek naar een fijne sedan die luxueus aanvoelt, voor maximaal 20.000 euro. Word je niet warm van onze eerste keuze, de Renault Talisman? Dinsdag en zaterdag zie je twee alternatieven verschijnen.

Renault Talisman (2016 – 2022)

De Renault Talisman oogt ruim en elegant, met mooie lijnen die hem een luxe uitstraling geven. Het interieur voelt rustig aan, met fijne stoelen. Deze occasion is minder dynamisch ingesteld dan concurrenten in zijn segment, maar moet het ook vooral van zijn comfortabele uitstraling hebben. Alle vier de wielen sturen mee, waardoor je tijdens het rijden snel van richting kunt veranderen. Daarnaast zorgt dit voor een relatief kleine draaicirkel (10,8 meter), wat handig is in parkeersituaties of nauwe straatjes. Verder heeft de Talisman, voor een sedan, met 608 liter een zeer ruime kofferbakruimte. Het is jammer dat de besturing weinig gevoel doorgeeft en de auto een beetje zenuwachtig rijdt.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf René Sypersma)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf René Sypersma)

Voor maximaal 20.000 euro is er een redelijk aanbod aan occasions te vinden. Op dit moment staan er voor dat bedrag namelijk zestig modellen te koop op gaspedaal.nl. De goedkoopste Renault Talisman verkoopt voor 7.000 euro, maar de onderkant van het aanbod wordt gedomineerd door diesels en estates met veel kilometers. Wij willen toch een benzinesedan en daar is dit een mooi voorbeeld van: Een 1.3 TCe uit 2022 met 127.130 kilometer staat in Drachten voor 19.945 euro.

Let hierop bij deze occasion

Voor sommige mensen zal het als een verrassing komen, maar de Franse Renault Talisman is een heel betrouwbare auto. Helaas had zijn voorganger de Laguna dat imago (onterecht) niet. Waar je wel op kunt letten bij een testrit is of alle elektronica van de occasion goed werkt, want storingen komen weleens voor.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf René Sypersma)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf René Sypersma)

Controleer verder de volledige onderhoudsgeschiedenis. Zo kun je kijken of de occasion ook goed behandeld is. Dat is namelijk bij de Renault Talisman de sterkste indicatie voor zijn algehele staat.