Deel dit: Share App Mail Tweet

Franse auto kost bijna 2 miljoen en is daarmee duurste occasion

Dat de duurste occasion van Nederland een Fransman is, klinkt verrassend. Tot je hoort dat het om een Bugatti Veyron gaat. Deze bolide was niet alleen de hypercar-droom van menig opgroeiende jongen, maar ook een straaljager in auto-vermomming.

Eerder kopten we al dat de Bugatti Veyron “even comfortabel is als een Bentley, sneller is dan een F1-auto en de betrouwbaarheid van een Volkswagen heeft.” Deze auto moest de Bugatti-naam weer nieuw leven inblazen en dat is aardig gelukt. Er komen namelijk nog steeds nieuwe auto’s uit Molsheim, zoals de Tourbillon. Sinds de eerste levering in 2005 zijn Veyron-occasions nog steeds hyper-exclusief.

Bugatti Veyron: bovenaan de Volkswagen-apenrots

Van de Bugatti Veyron werden er maar 450 stuks gemaakt in het Franse Molsheim. Binnen dit aantal zijn er nog exclusievere versies. De Grand Sport heeft bijvoorbeeld maar een oplage van 58 stuks. De bouw van elke auto vergde 400 uur en gebeurt met de precisie van een horlogemaker. Slechts 25 technici werkten aan de assemblage.

De koolstofvezel cockpit kwam uit Italië, de lak werd in Duitsland aangebracht en de versnellingsbak moest uit Engeland komen. Volkswagen heeft ongeveer 5 miljoen euro per auto besteed aan ontwikkelingskosten, terwijl een Grand Sport-occasion nieuw ‘maar’ 2,5 miljoen euro kostte.

(Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.)

Eigenlijk is deze occasion opgebouwd rondom zijn motorblok. Deze krachtbron is een absurde 8,0-liter W16 met vier turbo’s. Dit motorblok is in feite twee V8’s aan elkaar gekoppeld. Dit motorblok produceert 1.001 pk, behalve in de Super Sport, hier levert hij 1.200 pk. Het schakelen gebeurt via een zeventraps automaat en de Bugatti Veyron heeft vierwielaandrijving.

De standaardsprint gebeurt in 2,5 seconden en de topsnelheid ligt standaard op 407 km/h; dit getal ligt bij de Super Sport op 431 km/h. Deze topsnelheden kunnen overigens alleen bereikt worden met een speciale extra sleutel. Verder is de bolide geen Spartaanse verschijning, want overal beschikt hij over luxe-elementen, zoals leer en een fraaie afwerking.

Aandachtspunten van een Bugatti Veyron-occasion

Wie er nu een wil, betaalt opnieuw miljoenen. Onderhoud is astronomisch duur: een set banden kost ruim 30.000 euro en een servicebeurt minimaal 20.000 euro. Eigenlijk alles aan de Bugatti Veyron is duur en als occasion wordt dat niet beter. Het voordeel: als je het aankoopbedrag kunt betalen, dan maken de onderhoudskosten je meestal ook niet zoveel uit. Controleer, vanwege de complexiteit, altijd de volledige onderhoudshistorie en check of die aantoonbaar klopt.

(Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Fabrieksnieuw B.V.)

Verder zijn tellerstanden voor dit soort occasions zeer belangrijk om de waarde te bepalen. Waar andere auto’s pas net ingereden zijn, zijn tellerstanden boven de 20.000 kilometer al flink voor de Bugatti Veyron. Ook moet je niet te veel rond zijn topsnelheid willen rijden, als je minder slijtage en kosten aan de auto wilt. Bij 407 km/h is de 100-liter tank namelijk in twaalf minuten leeg. Ook de banden houden de enorme G-krachten soortgelijke tijd vol, waarna ze vervangen moeten worden.

Duurste occasion van Nederland

Er staat op dit moment maar één Bugatti Veyron op gaspedaal.nl te koop, die ook direct de duurste occasion van het land is. De auto staat te koop in het Noord-Brabantse Best en kost 1.895.000 euro. Dit is wel de goedkoopste van de vijf die te koop staan in Europa: de rest kost namelijk 2 tot 3,7 miljoen euro. Daarvoor krijg je een rode Grand Sport (productienummer 40), met zwarte accenten en een rood interieur. Voor Bugatti-begrippen is dit exemplaar uit 2009 wel een ouwetje: hij heeft namelijk 35.200 kilometer op de klok.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.