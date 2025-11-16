Deel dit: Share App Mail Tweet

Fraaie en jonge elektrische Mazda kost door afschrijving nu zo’n 10.000 euro als occasion

De Mazda MX-30 is een fraaie elektrische crossover, maar wordt geplaagd door een erg beperkte actieradius. Hoewel dat natuurlijk een nadeel is, zorgt het ook voor een hoge afschrijving – en dus goedkope occasions.

De MX-30 zonder wankelmotor heeft een 35,5 kWh-accupakket, waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 200 kilometer actieradius haalt. In de praktijk komt dit, met een bedeesde rijstijl, neer op ongeveer 170 kilometer. In bovenstaande video zie je de review van de MX-30 uit 2020.

Nadelen Mazda MX-30

De Mazda MX-30 kan met slechts 50 kW snelladen. Dat betekent dat je bijna 40 minuten aan de laadpaal staat om van 10 naar 80 procent te laden. Kortom: elektrotechnisch gezien is het geen bijzonder sterke EV.

Iets meer dan 10.000 euro

Maar wat als je auto niet voor vakanties gebruikt wordt en je thuis een laadpaal hebt? Dan is 170 kilometer meer dan voldoende – en krijg je ineens heel veel auto voor je geld.

Want ga je op zoek naar elektrische auto’s rond de 10.000 euro, dan kom je meestal uit bij oudere, kleinere en minder fraaie EV’s. Wil je betere elektrische eigenschappen, dan kun je beter doorsparen voor bijvoorbeeld een Tesla Model 3 of Volkswagen ID.3.

De Mazda MX-30 daarentegen biedt een mooi ontwerp met bijzondere suicide doors, een chic interieur, prettige bediening en uitstekende rijeigenschappen. Voor zo weinig geld krijg je verrassend veel luxe.

De gevonden occasion

De goedkoopste Mazda MX-30 kost in Nederland 10.795 euro. Die auto komt uit 2020, heeft 122.520 kilometer gereden en is een First Edition die netjes is uitgerust. Voor minder dan 15.000 euro vind je op Gaspedaal.nl al 54 exemplaren.

De vraag is wel of de Mazda MX-30 nog verder in prijs zakt: vorig jaar was het goedkoopste exemplaar nog 5.000 euro duurder.