Ehm, Kerstman? We vroegen specifiek om de allerduurste tweedehands auto van Nederland

Waarschijnlijk verslikte de Kerstman zich in zijn glühwein toen hij het prijskaartje zag van de Ferrari Enzo-occasion die we ons wensten. Het is met afstand de duurste tweedehands auto van Nederland.

Het Italiaanse raspaard staat te koop in Woerden, bij Bernards Exclusives. Anders dan de rode Ferrari Enzo waarover Sjoerd van Bilsen je allerlei bijzondere weetjes vertelt in bovenstaande video, is deze Enzo uitgevoerd in het zwart. Classy!

Prijs van de duurste tweedehands auto van Nederland

Je hebt natuurlijk vooral op dit artikel geklikt omdat je benieuwd bent hoeveel deze occasion precies kost, dus laten we daar maar mee beginnen. Aan deze Ferrari hangt een prijskaartje van… 5,2 miljoen euro! Geen wonder dat de Kerstman ons vandaag met lege handen achterlaat.

Hij is maar liefst 1,2 miljoen euro duurder dan de op één-na-duurste occasion van ons land. Die titel gaat naar een Bugatti Chiron, die overigens door hetzelfde bedrijf wordt aangeboden. Deze Enzo komt uit 2004 en heeft net geen 18.000 kilometer gereden.

Magische krachtbron van de Ferrari Enzo

Achterin ligt een atmosferische 6,0-liter V12 die speciaal voor de Ferrari Enzo is ontwikkeld. Een hemelse krachtbron die maar liefst 660 pk naar de achterwielen stuurt. Genoeg om de 0 tot 100-sprint af te leggen in slechts 3,6 seconden. Vanuit stilstand naar 200 km/h accelereren kost 9,5 tellen en op topsnelheid rijd je bijna 350 km/h!

Wat hadden we deze bolide graag als presentje onder de kerstboom gevonden. Het heeft niet zo mogen zijn en misschien is dat maar goed ook. Het bezitten van zo’n hypercar is één ding, het onderhouden is een tweede.

Occasion met extreme onderhoudskosten

Dat blijkt ook wel uit de prijzige onderhoudshistorie van deze Ferrari Enzo. Zo kostten een reeksonderhoudswerkzaamheden in 2014 maar liefst 16.000 euro en werd drie jaar geleden bij een grote beurt voor circa 30.000 euro aan de Ferrari verspijkerd. Het zijn buitenaardse onderhoudskosten die gewone stervelingen zoals wij financieel volledig zouden ruïneren. Recent leerden we ook hoe krankzinnig veel simpel onderhoud aan een Lamborghini kost.

Het bezitten van een Ferrari Enzo is dus niet aan ons besteed. Dat leek de Kerstman ook te snappen. Heb jij diepere zakken of sta je hoger in het vaandel bij die ouwe Noordpoolbewoner? Dan kun je deze Ferrari in Woerden oppikken. Dat maakt je eigenaar van één van de vierhonderd Enzo’s die ooit zijn gebouwd. Het waren er toch 399? Ja, maar Ferrari besloot destijds één extra Enzo te bouwen voor een heel bijzonder iemand.