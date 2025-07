Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de spannendste familieauto die je je kunt wensen

Sportauto’s met meer dan 500 pk zijn meestal plezier voor twee. De Ferrari FF-occasion verdubbelt dit aantal.

De Ferrari FF is als shooting brake misschien wel één van de meest praktische paarden die je uit de Italiaanse stal kunt halen. Deze spannende occasion combineert de verwachte prestaties van het merk met vierwielaandrijving, ruimte voor vier personen en een vrij grote bagageruimte.

Techniek van de Ferrari FF

De Ferrari FF beschikt maar over één motoroptie en dat is meer dan genoeg. De occasion beschikt namelijk over een atmosferische 6,3-liter V12. Dit blok levert 660 pk bij 8.000 toeren, terwijl het maximum koppel van 683 Nm piekt bij 6.000 toeren. Met deze waarden haalt de bolide een topsnelheid 335 km/h en de standaardacceleratie duurt 3,7 seconden.

De Ferrari FF combineert een zeventraps automaat met ‘4RM’-integraalaandrijving. Deze aandrijving verdeelt de aandrijfkracht, met behulp van twee natteplaatkoppelingen, tandwieloverbrengingen en een elektronisch differentieel, tussen beide assen én tussen individuele wielen. Omdat een vaste mechanische verbinding tussen voor- en achteras ontbreekt, voelt de occasion onder normale rijomstandigheden aan als een achterwielaangedreven auto. Ook wanneer 4RM de vooras bijschakelt, ligt de klemtoon op de achteras.

Aandachtspunten van een Ferrari FF-occasion

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden en deze occasions hebben niet één, maar twee terugroepacties open staan. Terugroepactie één: “De dop van het remvloeistofreservoir sluit mogelijk luchtdicht af waardoor er vacuüm in het remsysteem ontstaat. Tevens kan de waarschuwingsmelding bij een te laag remvloeistofniveau niet de bedoelde informatie verschaffen. De remmen zullen niet of onvoldoende werken en de melding bij een te laag remvloeistofniveau geeft mogelijk niet de juiste informatie.” Lees voor verdere aandachtspunten hier de koopwijzer die we eerder over de Ferrari FF schreven.

En als je dacht dat het daarmee gedaan was, is hier de tweede terugroepactie van de Ferrari FF-occasion: “De opblaasmodule van de passagierszijairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mogelijk de inzittende verwonden.” Hmm, waar hebben we dat eerder gehoord? Beide problemen zijn overigens relatief eenvoudig te fiksen bij de merkdealer, dus blijf niet met deze risico’s rondrijden.

Deze occasion

Wij vonden deze grijze Ferrari FF, bouwjaar 2011, in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. De occasion is de goedkoopste van de acht aangeboden exemplaren op Gaspedaal.nl, maar dat zegt niet veel. Zo wordt voor deze FF met 79.752 kilometer op de teller nog altijd 137.500 euro gevraagd. Een flinke som geld, maar vergeet niet dat de cataloguswaarde van de auto op 394.536 euro lag.

