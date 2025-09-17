Deel dit: Share App Mail Tweet

Exclusieve Mini is ideale sportieve occasion als je geen vrienden hebt

Licht, snel en gelimiteerd, de Mini Cooper S Works GP is een heerlijke sportieve occasions. Tenminste, als je geen vrienden hebt. Want voor zijn snaarstrakke rijeigenschappen zijn twee zitplaatsen opgeofferd.

Deze radicale Mini was het uitzwaaimodel van de eerste generatie door BMW gebouwde Mini’s. De normale varianten werden tussen 2000 en 2006 geproduceerd, terwijl de GP alleen in 2006 is geleverd. In bovenstaande video rijdt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met de hot hatch.

Mini Cooper S Works GP

De Mini Cooper S Works GP is tussen juni en september van dat jaar in een oplage van slechts 2000 exemplaren op de markt gebracht, waarvan maar een twintigtal naar Nederland is gekomen. Hij werd niet in de Mini-fabriek in elkaar gezet, maar door Bertone in Italië. Simpelweg omdat de Britse faciliteit het te druk had.

De Mini is herkenbaar aan de grote carbon achterspoiler, maar ook aan de witte lippenstift rondom zijn neusgat, de rode buitenspiegels, de dikke bodykit, de 18-inch wielen en het productienummer op het dak. Binnenin heeft hij met leer beklede Recaro’s, een genummerde GP-badge op het dashboard en een veerpootbrug achter de voorstoelen die ervoor zorgt dat er geen vrienden op de achterbank plaats kunnen nemen.

(Afbeelding: Marktplaats) (Afbeelding: Marktplaats) (Afbeelding: Marktplaats) Deze Mini heeft geen achterbank. (Afbeelding: Marktplaats) (Afbeelding: Marktplaats)

Niet alleen show, want de occasion weegt 50 kilogram minder dan een gewone Cooper S Works. Dan moest je hem wel zonder airco bestellen, want dat scheelde 15 kg. Verder besparen de achterste draagarmen van aluminium 15 kg en de wielen 8 kg.

Krachtigere motor

Minder kilo’s, maar méér pk’s. Al was de krachtstoename beperkt. De Mini leverde 218 pk en 250 Nm, waarmee hij 8 pk en 5 Nm sterker was dan de Cooper S Works. Uit de bekende 1,6-liter viercilinder met heerlijk huilende Roots-compressor. De occasion sprint slechts een paar tienden sneller naar 100 km/h dan de gewone Works, maar de beleving is anders. De compressor mag meer toeren maken en krijst luider.

Daarnaast blaast de aangepaste uitlaat nadrukkelijker doordat de bagageruimte als klankkast dient. Er is meer, want de GP is superdirect in zijn reacties. Hij is tien millimeter verlaagd en heeft agressievere dempers. Stug, maar de wielen worden knap aan de grond gehouden.

Het sperdifferentieel trekt levendig aan het stuur en zorgt voor veel tractie, maar op nat wegdek stapt de voortrein zo maar een meter opzij. De besturing is zwaar, precies en laat goed voelen wanneer de voorwielen grip verliezen. De achterzijde stuurt bij gas lossen mee om de neus vooral in snellere bochten op de lijn te houden.

De occasion

We vinden een Mini Cooper S Works GP voor net geen 25.000 euro. De kilometerstand bedraagt slechts 118.927.

Heb je wel vrienden?

