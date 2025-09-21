Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze exclusieve Italiaanse occasion is een designicoon op wielen

Sommige auto’s worden niet gebouwd om iedereen te plezieren, maar om een statement te maken. De Alfa Romeo SZ is daar het perfecte voorbeeld van, omdat hij het imago van Alfa Romeo moest versterken. Er werden maar 1.036 stuks van ‘Il Monstro’ gemaakt, waarmee dit een zeer zeldzame occasion is.

In 1989 werd de Alfa Romeo SZ onthuld en meteen was duidelijk dat dit geen doorsnee sportwagen was. Het hoekige koetswerk, getekend door Zagato, leverde destijds felle discussies op: sommigen zagen er pure kunst in, anderen vonden het eerder buitenaards. Juist die uitgesproken stijl maakt de SZ vandaag zo aantrekkelijk. Ook de exclusiviteit spreekt kopers aan, want deze auto werd maar twee jaar geproduceerd. Onlangs werd door een Britse YouTuber een collectie zeldzame Alfa’s gevonden.

Techniek van de Alfa Romeo SZ

De occasion deelt zijn basis met de Alfa Romeo 75 V6 America. Het platform en de wielbasis zijn hetzelfde, al werd de bodem na de achteras afgesneden en het onderstel aangescherpt. De raceafdeling, Alfa Corse, stemde de ophanging af zoals bij de Groep A-racers: denk aan bijvoorbeeld hardere veren, dikkere stabilisatoren en speciale Koni-dempers.

Onder de motorkap ligt de iconische 3,0-liter Busso V6. In de Alfa Romeo SZ produceert de krachtbron 207 pk. De vijfbak is in goede Alfa-traditie tegen de achteras met sperdifferentieel aangebouwd, waardoor de gewichtsverdeling bijna perfect is. De bak schakelt hakerig en vraagt geduld, maar wie de juiste versnelling vindt, wordt beloond met een geweldige rijervaring. Daarbij helpt het ook dat de occasion altijd achterwielaandrijving heeft.

Aandachtspunten van een Alfa Romeo SZ-occasion

Controleer bij een testrit altijd of alle elektronische onderdelen bij de occasion werken. Kleine storingen komen namelijk vaker voor; dat hoeven geen dure reparaties te zijn, maar kunnen dat wel zijn. De Alfa Romeo SZ is niet de enige leuke oude Alfa. We hebben de GTV tegen de Audi TT getest.

Check daarnaast ook de kunststof bodypanelen van de Alfa Romeo SZ. Deze kunnen namelijk niet zo goed tegen veroudering en ontwikkelen daardoor soms ‘blaren’. Ook is het verstandig om direct de exterieur-delen te controleren die van metaal gemaakt zijn. Deze metalen delen van de occasion zijn gevoelig voor roest, iets waar het Nederlandse klimaat niet bepaald bij helpt.

Deze occasion

We vonden via Gaspedaal.nl een rode Alfa Romeo SZ uit 1990. Deze Italiaanse sculptuur op wielen staat te koop voor 77.950 euro en heeft 21.559 kilometer achter de rug. In verhouding tot zijn zeldzaamheid en designstatus is dat een bedrag dat liefhebbers met liefde neertellen. Er staan ook maar vier exemplaren op dit moment te koop en deze specifieke occasion (nummer 27) wordt in het Zuid-Hollandse Katwijk verkocht. De catalogusprijs bedroeg 83.949 euro.