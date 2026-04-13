Je zoekt betaalbaar elektrisch vervoer? Deze EV-occasion is praktisch nieuw en kost minder dan 10.000 euro

Met een bescheiden budget kun je soms zeldzame elektrische occasions vinden. Er staat bijvoorbeeld een e.GO Life te koop voor een schappelijk bedrag. Deze compacte stadsauto komt uit Duitsland en is gebouwd met het oog op simpel en betaalbaar elektrisch vervoer.

Achter de e.GO Life zat e.GO Mobile, een Duitse fabrikant die in 2015 werd opgericht. Dit bedrijf bouwde elektrische auto’s, net over de Nederlandse grens in Aken. Sinds 2024 is het bedrijf failliet, maar ze laten wel zeldzame occasions achter.

Een e.GO Life?

De e.GO Life is vooral een simpele stadsauto, maar wel met een volwaardig kenteken. Afhankelijk van de uitvoering levert zijn elektromotor 20, 40 of 60 kW. Die laatste variant haalt een topsnelheid van 152 km/h, maar de zwakste versie haalt maximaal 116 km/h. Het accupakket is met een capaciteit van 14,5 tot 23,5 kWh relatief klein. Het opgegeven bereik is volgens de WLTP-meetmethode tussen de 100 en 145 kilometer. In de praktijk ligt dat lager. Het relatief lage gewicht van 1.157 kg helpt om het energieverbruik van de occasion beperkt te houden.

Wie voor deze occasion kiest, doet dat vooral vanwege zijn eenvoud en zeldzaamheid. De carrosserie bestaat uit kunststof panelen op een aluminium frame. Dit maakt de e.GO Life minder gevoelig voor roest. Tegelijkertijd voelt het geheel minder stevig aan dan bij traditionele auto’s. Ook het interieur is simpel opgezet, met harde materialen en een eenvoudige afwerking. Via een normaal stopcontact is de 20 kW-variant in 5,4 uur op te laden en middels een 1-fase-lader duurt dit 3,8 uur. De 60 kW-versie doet hier respectievelijk 9,6 en 6,0 uur over.

Let bij een occasion goed op de staat van de accu. De capaciteit neemt in de loop der jaren af, wat direct invloed heeft op de actieradius. Onderdelen en service vormen bij de e.GO Life een aandachtspunt. Het merk erachter was klein en nu failliet. Hierdoor zijn onderdelen soms moeilijk te vinden en kunnen reparaties duurder uitvallen dan bij vergelijkbare auto’s.

De gevonden occasion

Toch rijd je met dit model voor een relatief laag bedrag volledig elektrisch. Momenteel staan er twee rode occasions uit 2022 te koop. Het goedkoopste exemplaar kost 8.500 euro, heeft 1.100 kilometer op de teller en heeft 20 kW. De duurdere e.GO Life kost 9.990 euro en is bijna in nieuwstaat: de kilometerstand bedraagt maar 340 kilometer. Verder heeft deze auto 60 kW. Hij wordt aangeboden in het Limburgse Kerkrade.