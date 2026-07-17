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Deze occasion laat zien hoe een EV hoort te zijn: niet alleen comfortabel, maar ook betrouwbaar

Wil je een elektrische crossover die niet alleen luxe en rust biedt, maar bovendien betrouwbaar is? Dan is de Lexus UX300e een goede optie voor jou. Als occasion is hij inmiddels ook betaalbaar.

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In 2019 werd de Lexus UX300e onthuld en daarmee was hij de eerste volledig elektrische auto van het merk. Tegenwoordig zijn occasions goed betaalbaar, maar is het ook een goede koop? Toen hij net op de markt kwam reed Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen met de auto en beantwoordde deze vraag.

Lexus UX300e: elektrische luxe van Toyota

Onder de carrosserie ligt een elektromotor op de vooras die 204 pk en 300 Nm levert. Daarmee sprint de Lexus UX300e in 7,5 seconden naar 100 km/h. De accu heeft bij vroege modellen een capaciteit van 54,3 kWh en later van 72,8 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius van occasions respectievelijk 315 en 450 kilometer. Snelladen is mogelijk en afhankelijk van de uitvoering laadt de accu in 50 tot 80 minuten van 10 naar 80 procent op.

Tijdens het rijden valt vooral de rust aan boord op. Deze occasion verwerkt oneffenheden netjes en de besturing voelt precies aan. Ook op hogere snelheden blijft de Lexus UX300e stabiel en comfortabel, terwijl het interieur dankzij de uitstekende afwerking een luxe indruk maakt. De stoelen zitten prettig en de bediening is overzichtelijk, al vraagt het multimediasysteem wat gewenning. Een minpunt is dat de achterbank van de occasion niet bijzonder ruim is en ook de bagageruimte kleiner uitvalt (367 liter) dan bij verschillende concurrenten.

Zoveel kost een occasion

Toch is de Lexus UX300e een interessante keuze voor wie een comfortabele, stille en degelijk gebouwde elektrische crossover zoekt. Er staan vijftien occasions te koop vanaf 17.930 euro. Voor de modernste exemplaren lopen de prijzen op tot 30.000 euro. Op de foto’s zie je een grijze auto uit 2020, die voor 20.450 euro wordt aangeboden in Groningen. Hij heeft 61.780 kilometer op de teller en krijgt een nieuwe APK bij aflevering. Het betreft een Business-uitvoering, die rijker uitgerust is dan de instapmodellen.

Let hierop bij een gebruikte Lexus UX300e

De Lexus UX300e is als occasion een van de meest betrouwbare elektrische auto’s op de markt. Lexus hanteert, als onderdeel van Toyota, extreem strenge kwaliteitseisen en daarom heeft de auto vrijwel geen grote problemen zoals sommige Europese EV’s uit dezelfde periode. Het enige noemenswaardige punt van deze UX was een terugroepactie voor de bouwjaren 2021 tot 2023. Bij deze auto’s zat soms een productiefout in het verwarmingselement, waardoor de ruitontwaseming niet meer functioneerde.