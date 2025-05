Deel dit: Share App Mail Tweet

EV met stijl is nu betaalbare een occasion, maar of je die wil…

Styling is vaak subjectief, maar mensen willen toch bijna altijd een occasion die er tenminste presentabel uitziet. Als je het gebrek aan actieradius voor lief neemt, is de volgende elektrische auto een optie die bomvol stijl zit: de Honda e.

Het interieur is vooral te omschrijven als licht, ruimtelijk en minimalistisch. Daarbij valt direct het autobrede dashboard op, dat bestaat uit een 8,8-inch tft-instrumentenpaneel en twee 12,3-inch lcd-touchscreens. Aan weerszijden laten 6,0-inch beeldschermen de beelden van de buitenspiegelcamera’s zien. De vormgeving van het stuurwiel en de houtafwerking verwijzen wederom naar de eerste Civic.

Techniek van de Honda e

De Honda e heeft een elektromotor op de achteras. In het basismodel levert de krachtbron maximaal 136 pk en 315 Nm. Bij het uitrustingsniveau Advance stijgt het motorvermogen tot 154 pk; het koppel is bij deze occasion identiek.

Het accupakket is van de Honda e is verder verwerkt in de bodem en ligt tussen de voor- en achteras. Naast een laag zwaartepunt zorgt deze constructie voor een gunstige 50:50-gewichtsverdeling. Leuk in combinatie met de achterwielaandrijving van de occasion. De batterij heeft een capaciteit van 35,5 kWh.

Aandachtspunten van een Honda e-occasion

Sommige eigenaren van de auto melden rammeltjes en kraakjes, uitvallend infotainment en verbindingsproblemen met de smartphone-app. Veel elektronische ongemakken bij de occasions zijn opgelost met nieuwe software, die bij een garage verkrijgbaar is. Soms helpt het losnemen van de accupolen (12V) of het wissen van het cachegeheugen van het infotainment. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Honda e schreven.

Verder koop je geen Honda e omdat het objectief de beste EV op de markt is, maar voor de styling en rijeigenschappen. De actieradius ligt in de praktijk bijvoorbeeld tussen de 125 en 200 kilometer en voor hetzelfde geld kan je een veel grotere occasion krijgen (die waarschijnlijk ook een flink stuk verder komt). Daarnaast is het aanbevolen om DC te laden. Hiermee ben je na een halfuur met 80 procent bijgeladen. Laad je met AC? Dan ben je voor volledig opladen tussen de 4 en 19 uur kwijt.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Honda e (modeljaar 2020), in het Overijsselse Genemuiden. De occasion is de ‘Advance’-uitvoering (dus met 154 pk) en heeft 46.531 kilometer op de teller. De vraagprijs is 17.995 euro, terwijl de catalogusprijs 37.500 euro bedroeg.