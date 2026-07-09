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Deze elektrische hot hatch geeft je niet alleen rijplezier, maar heeft ook een bijzonder trucje

Heb je altijd al een Abarth willen rijden, maar schrik je van de benzineprijzen? Dan is er goed nieuws. Door de stevige afschrijving kun je de elektrische Abarth 500e als occasion soms voor aanzienlijk minder geld vinden.

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Er is wel een reden dat deze Abarth 500ezo snel in waarde daalde. Veel liefhebbers moesten wennen aan het idee van een elektrische Abarth zonder benzinemotor. Toch bleef het niet bij alleen een elektromotor. De spoorbreedte werd breder, de wielbasis iets langer en het accupakket schoof verder naar achteren. Samen met een sportiever onderstel zorgt dat voor een levendig rijgedrag.

Abarth 500e als occasion

Hoewel de elektrische aandrijving niet iedere Abarth-fan overtuigt, is de occasion verrassend leuk om te rijden. De elektromotor levert 155 pk en reageert direct zodra je het stroompedaal indrukt. Zijn actieradius blijft met 242 tot 265 kilometer (afhankelijk van de uitvoering) wel beperkt, waardoor de auto vooral tot zijn recht komt in en rond de stad. Toch kun je met de Abarth 500e ook op vakantie. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst nam deze auto bijvoorbeeld mee naar Frankrijk.

Het accupakket van de Abarth 500e heeft een capaciteit van 42 kWh. Snelladen kan met maximaal 85 kW, waardoor het accupakket van de occasion in ongeveer 35 minuten van 0 naar 80 procent is op te laden. De topsnelheid van de Italiaanse elektrische hot hatch is 155 km/h en hij sprint van 0 tot 100 km/h in 7,0 seconden.

Maar los van de cijfers, hoe rijdt de Abarth 500e eigenlijk? De compacte afmetingen, het directe stuurgedrag en het stevige onderstel zorgen voor een speelse rijbeleving. Ook het uiterlijk overtuigt. De Abarth oogt duidelijk sportiever dan de gewone Fiat 500e, met een stoerdere neus, grotere wielen en opvallende details. Binnenin oogt alles modern en overzichtelijk, waardoor je snel vertrouwd raakt met de bediening. Verder beschikt de hot hatch over een ingebouwde speaker die het ronkende geluid van een benzine-Abarth nabootst.

Aandachtspunten van een gebruikte Abarth 500e

Laat bij een occasion vooral de conditie van de accu controleren en test of laden zonder problemen verloopt. Controleer daarnaast of alle software-updates zijn uitgevoerd. Luister tijdens een proefrit ook naar vreemde geluiden uit de ophanging en controleer of alle elektronische functies goed werken.

De occasion

Wij vonden ditmaal een Abarth 500e uit 2024 voor 24.999 euro. Daarmee is hij de goedkoopste occasion die je momenteel kunt vinden en de enige die voor minder dan 25.000 euro wordt aangeboden. De zwarte auto heeft 11.223 kilometer op de klok en staat te koop in het Noord-Brabantse Riel. Het addertje onder het gras dat de lage prijs verklaart is waarschijnlijk dat de geïmporteerde auto nog op Nederlands kenteken gezet moet worden. Bij het importeren van auto’s heb je altijd risico’s, maar uit dit land kan dat het veiligst.