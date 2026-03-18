Deel dit: Share App Mail Tweet

Jij kunt hem ook rijden: elke occasion van deze leuke hot hatch kost minder dan 5.000 euro

Tussen 2005 en 2008 leverde Ford met de eerste Fiesta ST een van de leukste compacte GTI’s van zijn tijd. Destijds stond hij in de schaduw van grotere en sterkere concurrenten, maar inmiddels zijn occasions voor een verrassend vriendelijk bedrag te vinden.

Onder de kap van de occasion ligt een 2,0-liter viercilinder uit de grotere Focus. Dat Duratec-motorblok levert in de Ford Fiesta ST 150 pk en past nog net in de motorruimte. Dankzij een lichter vliegwiel heb je een snellere gasrespons en de handgeschakelde vijfbak uit de reguliere Fiesta is aangepast voor sportief rijden.

Zo rijdt de Ford Fiesta ST

Veel indrukwekkender dan de motor is het onderstel van de Fiesta ST. De auto is behoorlijk lager dan een normale Fiesta en de afstemming is merkbaar steviger. De voorveren zijn 45 procent stijver dan bij het basismodel en de besturing is directer gemaakt. Tegelijkertijd schroeft Ford de mate van stuurbekrachtiging bij deze occasion iets terug, wat resulteert in meer gevoel in het stuurwiel.

De Ford Fiesta ST stuurt niet messcherp zoals latere generaties, maar biedt een prettige souplesse en veel feedback. Op een bochtige dijk blijft hij verrassend stabiel, terwijl de carrosserie gecontroleerd rolt en duikt. Onderstuur treedt verder bij de occasion pas laat op.

De prijs van een gebruikte Ford Fiesta ST

Occasions van de Ford Fiesta ST beginnen inmiddels rond de 2.500 euro. Voor dat bedrag krijg je wel een projectauto met schade en meer dan twee ton op de teller. Mooie modellen kosten minimaal het dubbele, maar dat is ook het plafond van de markt.

Van de zeven occasions die momenteel te koop staan, vonden we deze: Dit blauwe model uit 2006 wordt in het Noord-Brabantse Maren-Kessel verkocht voor 4.998 euro. Hij heeft 198.162 kilometer op de teller en is volgens de advertentie tot 200 pk getuned.

Waar moet je op letten bij aankoop van een occasion?

De 2,0-liter motor staat als degelijk bekend, mits goed onderhouden. Een bekend zwak punt van de Ford Fiesta ST zijn de handgrepen waarmee je toegang krijgt tot de achterbank. Deze worden na verloop van tijd zwak en kunnen breken. Verder zijn tikkende of kloppende geluiden uit de ophanging ook een bekend probleem bij deze occasions. Dat komt meestal door versleten kogelgewrichten van de stabilisatorstang.