Elektrische BMW is nu bereikbare occasion

Voor druk stadsverkeer is een kleine auto, waarin je het liefst niet hoeft te schakelen, de meest comfortabele optie. Vanwege de hoge laadpaaldichtheid in ons land zijn occasion-opties, zoals de BMW i3, modellen die bij uitstek geschikt zijn voor deze taak.

De BMW i3 kwam in 2013 op de markt en was op zijn zachtst gezegd revolutionair te noemen, vanwege zijn design en techniek. Maar twaalf jaar daarna (en drie jaar nadat de productie gestopt is) ziet het design van de occasion er niet erg verouderd uit.

Motorische aspect van de BMW i3

De BMW i3 heeft standaard een achterin geplaatste elektromotor, die maximaal 170 pk en 250 Nm levert. De i3s haalt 14 pk en 20 nm extra uit zijn e-motor. Beide versies zijn er als volledig elektrische versie en een versie met een 650cc-tweecilinder benzinemotor (34-38 pk) als range extender. Met de introductie van het 42 kWh-accupakket vervalt deze laatste versie. De elektromotor drijft de achterwielen van de occasion aan.

Het lithium-ion accupakket van de BMW i3 heeft een capaciteit van 22 kWh. Later verschijnen een 33 kWh-accu en een 42 kWh-accu. Afhankelijk van het bouwjaar varieert de laadsnelheid van maximaal 2,4-3,6 kW (standaard stopcontact) tot maximaal 7,4-11 kW (AC-laden met i Wallbox). Met ingebouwde snellader is DC-laden tot 50 kW mogelijk, maar niet elke occasion heeft deze functie.

Let hier op bij een BMW i3-occasion

Een mankement wat weleens voorkomt bij de BMW i3, betreft defecte motorsteunen. Tijdig vervangen voorkomt dure gevolgschade. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over deze occasion.

Het occasionaanbod van de BMW i3 is behoorlijk ruim, dus daarom is de keuze tussen de verschillende varianten (22 kWh/33 kWh/42 kWh/REX) afhankelijk van je voorgenomen gebruiksdoel. Het kleinste accupakket voldoet bijvoorbeeld prima voor lokaal gebruik, maar voor langere ritten is een Range Extender-occasion aan te bevelen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte BMW i3, in het Noord-Hollandse Purmerend. Het gaat om een model uit 2013, met een schamele 27.592 kilometer op de teller. De vraagprijs is 10.990 euro (catalogusprijs was 46.434 euro) en hiervoor krijg je een occasion met een 22 kWh-accupakket.

Er staan ook versies te koop met een beter bereik en opties, maar voor deze prijs ga je niet zo snel een model vinden met minder dan 75.000 kilometer gelopen kilometers.