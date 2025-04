Deel dit: Share App Mail Tweet

Eigenwijze occasion is spotgoedkope optie

Een auto moet je natuurlijk kunnen vervoeren, maar hoeft niet een eenheidsworst te zijn. Als je een grotere hatchback-occasion wil kopen hoeft dat daarom niet een Golf of Focus te zijn, maar kun je zeker ook terecht bij de Citroën C4.

In 2010 komt de tweede generatie Citroën C4 op de markt. De vijfdeurs hatchback oogt aan de buitenkant minder onderscheidend dan zijn voorganger, maar heeft een creatief vormgegeven interieur en comfortabel onderstel. In 2011 krijgt de C4 gezelschap van de DS4 die met zijn lage daklijn en achterdeuren met verborgen handgrepen de geestelijke opvolger van de C4 Coupé is.

Citroën C4-techniek

De Citroën C4 heeft bij aanvang altijd een viercilinder, maar later ook driecilinders (alleen benzine). De occasion debuteert met de 1,4-liter VTi en 1,6-liter VTi (95 tot 122 pk) en de geblazen 1,6-liter THP (155 pk) benzinemotoren. De diesels hebben 90, 115 of 150 pk. Vanaf 2014 staat ook de 1,2-liter e-THP driecilinder (130 pk) in de prijslijst. De facelift van 2015 brengt nieuwe PureTech (110/130 pk) benzinemotoren. Later volgen de THP (160/165/210 pk) en de BlueHDi-diesel met180 pk.

Wat betreft het schakelen gebeurt dit bij de Citroën C4 via een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak, een gerobotiseerde zesversnellingsbak (EGS) of een traditionele automaat met koppelomvormer en vier of zes versnellingen. Lees hier de leeswijzer die we eerder schreven over de Citroën C4.

Let hier op bij een Citroën C4-occasion

De eerste generatie benzinemotoren hebben mogelijke slijtage van de kettingspanner/nokkenasketting en de waterpomp, maar daar kan je moeilijk op controleren. Daarentegen heb je het wel direct door als bij de occasions met THP-motorblok de turbo versleten is. Ook stoppen dieselvarianten van de Citroën C4 de motor als het AdBlue-reservoir leeg is. Vul dus tijdig bij of leg een reservefles in de auto.

Bij alle Citroën C4-occasions die wij op Gaspedaal.nl vonden was de volgende terugroepactie van toepassing: “Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan, ten gevolge van een te hoge druk van het opblaassysteem, de behuizing van de het opblaassysteem barsten. Indien de behuizing van het opblaasmechanisme barst kunnen metalen fragmenten hiervan de inzittenden raken en verwonden”, stelt het RDW. Klinkt best serieus, dus kijk dit zeker na voordat je een aankoop doet!

Deze specifieke occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Citroën C4 (uit 2011), in het Utrechtse Soest. De occasion heeft het 1,6-liter Vti-motorblok en 168.947 kilometers op de teller. Ook een leuk extraatje: er zit een trekhaak op. De verkoopprijs is 4.650 euro, terwijl de catalogusprijs 26.588 euro is.