Deel dit: Share App Mail Tweet

Eigenwijze Italiaanse auto is betaalbare occasion

Wat krijg je als je de vormgeving van een vierdeurs coupé en de binnenruimte van een stationwagen, maar dan met Italiaanse flair wil combineren? Juist, de Lancia Delta-occasion!

Een eigenwijze auto, van een teigenwijs merk. De derde generatie Delta verdeelt de meningen sterk, maar welke occasion van de fabrikant doet dat eigenlijk niet?

Techniek van de Lancia Delta

Alle motoropties van de Lancia Delta bestaan uit viercilinder-turbomotoren. Benzine rijden kan met de 1,4-liter, met 120 tot 150 pk. Daarnaast is er een 1,8-liter versie met 200 pk. Het dieselaanbod onder de occasions omvat de 1,6-liter met 105 of 120 pk, een 2,0-liter met 165 pk en een 1,9-liter met dubbele turbo, goed voor 190 pk.

De Lancia Delta is een voorwielaandrijver en heeft als standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak op bijna alle uitvoeringen. De 1,8-liter ontduikt deze transmissie en schakelt met een conventionele zestrapsautomaat. Occasions met het 1,6-liter motorblok kunnen daarnaast beschikken over een gerobotiseerde zesbak.

Aandachtspunten van een Lancia Delta-occasion

Inhouden of op drie cilinders lopen kan bij de benzine-blokken wijzen op een probleem met het elektro hydraulische klepbedieningshuis. Daarnaast heeft de 1,4-liter soms een versleten turbolader, wat je merkt door een gebrek aan kracht. De diesel-occasions zijn betrouwbaar, maar kijk en luister kritisch tijdens een testrit naar mogelijke turboslijtage, olieverbruik en vervuilde EGR-kleppen en roetfilters. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Lancia Delta schreven.

Tijdens je testrit in een Lancia Delta is het ook verstandig om eens rustig door alle verzetten van de handgeschakelde zesversnellingsbak te gaan. Haken en kraken betekent meestal reviseren en dat is een dure grap. Kijk verder bij occasions of er parkeerschades zijn en dat de verchroomde raamlijsten van de achterste zijruiten goed vastzitten.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zilvergrijze Lancia Delta, modeljaar 2012, in het Noord-Brabantse Cuijk. De occasion beschikt over het 1,4-liter motorblok (met 140 pk) en is handgeschakeld. Daarnaast heeft hij 168.562 kilometer afgelegd en bedraagt de vraagprijs 5.950 euro. De catalogusprijs was 29.463 euro.