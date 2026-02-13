Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de stamvader van de C-klasse met V8 en is waarschijnlijk goedkoper dan je denkt

Op zoek naar een nette Duitse sedan met het geluid en de kracht van een echte AMG? Overweeg dan deze Mercedes-Benz C 43 AMG-occasion. Het is een ingetogen auto met een serieuze V8.

Eind jaren negentig bracht Mercedes samen met AMG een topversie met V8 van de C-Klasse op de markt. De eerste C 43 AMG was gebaseerd op de W202-generatie. De occasion de eerste Mercedes die volledig bij AMG gebouwd werd. Deze Mercedes C-klasse werd niet met V8 geleverd, maar kreeg er desondanks toch een.

Dikke V8 onder de motorkap

Een Mercedes-Benz C 43 AMG oogt op het eerste gezicht vrij bescheiden. Subtiele spoilers, grotere wielen en twee uitlaatpijpen verraden echter wel dat hier iets bijzonders staat. Binnenin de occasion vind je sportstoelen, koolstof of houtaccenten en het vertrouwde Mercedes-interieur uit die periode.

In de neus van deze occasion ligt een atmosferische 4,3-liter V8 met 306 pk. Daarmee sprint hij in ongeveer 6,5 seconden naar 100 km/h en haalt hij een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/h. Het schakelen gebeurt via een vijftrapsautomaat.

Aandachtspunten van de Mercedes-Benz C 43 AMG

Controleer de onderhoudsgeschiedenis van de C 43 AMG aandachtig, want goed onderhoud voorkomt veel problemen later. Er zijn namelijk slijtagegerelateerde zaken die opvallen bij deze occasion en zo kun je controleren of ze zijn aangepakt. Verouderde bougies zorgen weleens voor slecht stationair lopen; oververhitting komt meestal door een versleten waterpomp, radiateur of thermostaat.

Prijs van deze occasion

De Mercedes-Benz C 43 AMG is inmiddels een youngtimer en als eerste C-klasse met V8 een gewilde auto. Momenteel vind je op Gaspedaal.nl twee occasions, waarvan de goedkoopste een blauwe Estate uit 1998 is. Dit model heeft 277.284 kilometer op de klok en kost 19.500 euro. De duurste is een zilvergrijze sedan uit 1999 en heeft 262.128 kilometer op de teller. In het Overijsselse Oldenzaal wordt die laatste voor 21.500 euro aangeboden.