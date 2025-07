Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jij deze unieke Italiaanse occasion wil

Wat betreft rijplezier hebben er weinig auto’s zo’n goed recept als de Alfa Romeo 4C. Er zijn best wat auto’s die je nieuw kunt kopen voor de prijs van deze occasion.

De Alfa Romeo 4C heeft niet alleen de prachtige styling van het merk, maar ook een koolstofvezel monocoque. Combineer dit met een aardig aantal paardjes en een vederlicht gewicht en je krijgt één van de leukste occasions die je kunt kopen. Het nadeel? Door de beperkte oplage zijn ze helaas heel duur gebleven op de tweedehandsmarkt.

Techniek van de Alfa Romeo 4C

Wat betreft motoropties kom je bij de Alfa Romeo 4C altijd uit bij de 1,75-liter viercilinder turbo. In deze occasion levert het blok maximaal 240 pk bij zesduizend toeren. Daarnaast weegt de auto met vast dak, maar 895 kilogram en de Spider weegt 974 kilogram. Daarmee sprint de bolide naar 100 km/u in 4,5 seconden en zijn topsnelheid ligt op 257 km/h.

Alle uitvoeringen van de Alfa Romeo 4C zijn standaard gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. Verder worden de achterste wielen aangedreven, wat ook op elke versie terug te vinden is.

Aandachtspunten van een Alfa Romeo 4C-occasion

Bij een occasion wil het nog wel eens voorkomen dat de standaarduitlaat roest. Als dat gebeurt, is de enige optie vervangen. Maar je kunt wel redelijk opgelucht ademhalen als je je bedenkt dat de meeste modellen van de robuustere sportuitlaat zijn voorzien. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Alfa Romeo 4C schreven.

Verder zijn er niet veel negatieve zaken te benoemen aan de bouwkwaliteit van de Alfa Romeo 4C. Dat neemt niet weg dat dit een sportieve occasion is en dat er een aardige kans is dat er daarom flink sportief met de auto gereden is. Daarom doe je erg goed aan om de auto te checken op de gebruikelijke slijtage: banden, rubbers, remmen etc. zijn allemaal zaken om op te letten als je een testrit doet.

Deze occasion

Via Gaspedaal.nl is het aanbod van de Alfa Romeo 4C met zes stuks erg laag en prijzig. Wij vonden dit rode exemplaar in het Noord-Hollandse Opmeer. Het is de goedkoopste occasion, maar dat zou je niet zeggen met zijn vraagprijs van 68.900 euro. Zeker niet als je bedenkt dat de catalogusprijs 67.473 euro bedroeg. De tellerstand is met 47.567 kilometer dan wel weer laag, maar dit blijft een dure auto uit 2014.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.