Een van de lekkerste BMW M3’s ooit koop je nu voor minder dan een Golf GTI
Nieuwe auto’s zijn mede door bpm in Nederland duur, helemaal als ze geen elektro-ondersteuning hebben. Zo betaal je voor een nieuwe Volkswagen Golf GTI 65.000 euro. Voor 10.000 euro minder kun je al een van de lekkerste BMW M3’s op de kop tikken.
Over wat de leukste BMW 3-serie is, zijn de meningen zelfs binnen de redactie van Autovisie verdeeld. Daarom zochten we uit welke generatie nou echt het best is.
BMW M3 E90
In bovenstaande video vergelijken we de E90-generatie BMW M3 met de Mercedes-Benz C63 AMG van de W204-serie. Beide auto’s beschikken over heerlijke achtercilinders.
Die van de BMW M3 is een echte racemotor die razendsnel toeren bouwt, maar weer afschudt. Met een fantastisch aanzuiggeluid schopt de krachtbron het tot 420 pk en 400 Nm aan koppel. Dit vermogen wordt naar een sperdifferentieel tussen de achterwielen gestuurd zodat overstuuracties mogelijk zijn, zoals het in een BMW hoort. Opvallend is dat de motor 10 procent minder weegt dan de 3,2-liter zes-in-lijn van de E46 generatie.
Racekarakter
Maar deze BMW M3 biedt meer dan een heerlijke motor. Communicatie is het sleutelwoord voor een goede relatie, dat weten ze bij BMW maar al te goed. De M3 laat resonantie van ieder onderdeel voelen in de bedieningselementen. In de sportstand is het geen rustige reisgenoot en is er bepaald geen ruimte voor nuances. Uniballs in plaats van rubbers in de voorwielophanging maken sturen met de BMW als lopen op blote voeten: er is een directe connectie tussen de buitenwereld en het stuurwiel.
De BMW is met zijn hydraulische stuurbekrachtiging gefocust op precisie en manoeuvreert licht. Met zijn bijna neutrale gewichtsverdeling is de vooras flink minder belast dan bij de AMG.
Aandachtspunten BMW M3
De lagerschalen van de M3 kunnen voor problemen zorgen. Als deze dunne metalen schalen tussen de krukas en de drijfstangen niet goed meer zijn, is dat te herkennen aan een tikkend geluid. Het kan leiden tot motorschade; een reparatie is erg prijzig.
Ook de gasklepmotoren geven wel eens de geest. Belangrijke controlepunten zijn verder: de kettinggeleiders en -spanners, olieverbruik en de DCT-automaat.
Dit kost een BMW M3 als occasion
Een BMW M3 sedan (E90) of coupé (E92) vind je vanaf net geen 50.000 euro in Nederland. Voor mooiere exemplaren ben je al snel zo’n 60.000 tot 70.000 euro kwijt.
