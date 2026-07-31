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Een van de beste hot hatches aller tijden koop je nu voor minder dan 10.000 euro

Auto’s zijn maar zelden een echt goede investering. Toch is het prettig om te weten dat de kans klein is dat je auto verder in waarde daalt. Dat geldt voor de derde generatie Renault Clio R.S. Deze Fransman behoort tot de beste hot hatches ooit gebouwd en is soms nog voor minder dan 10.000 euro te vinden.

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In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Renault Clio R.S. met de Volkswagen Polo GTI. Beide zijn erg leuke sportieve auto’s.

Renault Clio R.S.

De Renault is ‘jong’, snel en wild; een oproerkraaier en een schreeuwlelijk, die je bij een heavy metal-concert gewoon in de moshpit moet neerzetten, want dan heb je er geen kind aan. Ophouden met beuken? Dat doet-ie pas als de zon opkomt en dat snuifje speed in de benzinetank eindelijk is uitgewerkt.

De Cup-versie mist zaken die op de gewone R.S. standaard waren, zoals airco (13 kilo gewichtsbesparing) en elektrisch verstelbare spiegels. Zijn atmosferische viercilinder voelt laf en amechtig aan, waardoor het dreunende geluid uit de aftermarket uitlaat op ‘ons’ exemplaar alleen maar meer begint te irriteren. Krijgen we nog iets terug in ruil voor die herrie? Ja, maar pas vanaf zo’n 5.000 rpm, als de 201 pk sterke 2,0-liter op stoom komt en zijn maximale koppel van 215 Nm nadert.

Op het volle vermogen moet je dan nog even wachten, want de R.S. piekt pas bij 7.100 rpm. De kunst is om net daarboven op te schakelen, zodat de naald van de toerenteller niet te ver terugvalt en het hele circus weer van voren af aan kan beginnen. De Renault trompettert dan dat het een lieve lust is en krijgt een heel ander karakter.

Aandachtspunten van de occasion

Wie op zoek gaat naar een Clio R.S. van deze generatie, loopt meteen al tegen een uitdaging aan: vind maar eens een originele. De Renault is populair als circuitauto en tuningobject, wat betekent dat veel exemplaren zijn aangepast en/of een zwaar leven hebben gehad.

Dat de 2,0-liter viercilinder onregelmatig loopt als hij koud is, is normaal. Bij het stijgen van de motortemperatuur moet hij constanter gaan draaien. Iets soortgelijks geldt voor de zesbak, die bij de aanvang van een rit wat hakerig mag zijn, maar een duidelijke verbetering moet laten voelen als hij warmer wordt.

Let op bij occasions: de synchromeshringen van de transmissie zijn een achilleshiel van de Clio R.S. Ze slijten bovengemiddeld snel, wat je vooral merkt bij het terugschakelen naar de vier en de drie. Verder zijn het stuurhuis en de stuurarmen zwakke punten en raakt de bekleding van het stuur en de stoelen snel beschadigd.